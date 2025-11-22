0
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025
Lanús campeón de la Copa Sudamericana

Desvío del Metropolitano este domingo 23 de noviembre: nueva ruta por maratón de los XX Juegos Bolivarianos

Si usas el metropolitano este domingo 23 de noviembre, entonces debes saber que habrá cambios importantes en su ruta A y C por los Juegos Bolivarianos.

Metropolitano anunció cambios en su ruta A y C este 23 de noviembre.
Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 inició el sábado 22 de noviembre y para sorpresa de muchos, la competencia está generando cambios importantes en la ruta del Metropolitano, según dio a conocer la Autoridad de Transporte Urbano y Callao (ATU).

El metropolitano dio a conocer que los alimentadores cambiarán su ruta.

Desvío del Metropolitano este domingo 23 de noviembre

Las personas deben saber que, el domingo 23 de noviembre, se realizará la competencia de maratón, que comienza en la Plaza Armas y seguirá por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, para finalmente terminar en Miraflores, ida y vuelta. La autoridad de transporte brindó las rutas alternas.

Es posible que la maratón de 42 kilómetros dure entre las 5:00 de la mañana y 12:00 de la tarde. Por ello, algunas estaciones estarán cerradas. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!

  • Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla estarán cerradas durante la maratón, esto quiere decir, que la ruta A operará por Alfonso Ugarte y su única parada será en Quilca- El Peruano.
  • La ruta C, solo llegará a la estación Central.
metropolitano

Desvío de la ruta A y C del metropolitano.

Por el momento, no se ha confirmado cuándo se restablecerá el servicio en las rutas cerradas, por ello, se recomienda a la población estar al pendiente de las publicaciones que realiza la ATU en sus redes sociales oficiales.

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 será transmitido por señal streaming Zapping, la plataforma de pago disponible en TV Smart, celulares, tablets y PCs. Esta plataforma online tiene suscripciones que van desde los 7.14 soles.

