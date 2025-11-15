¿Cuándo empiezan los Juegos Bolivarianos 2025 y dónde ver EN VIVO?

La edición número 20 de los Juegos Bolivarianos 2025 están a la vuelta de la esquina. Las ciudades de Ayacucho y Lima serán las sedes donde los deportistas más destacados de 17 países buscarán alcanzar la gloria máxima en cada una de las 54 disciplinas que verán acción en el certamen, la medalla de oro. A continuación, conoce la fecha de inicio y dónde ver este megaevento deportivo EN VIVO.

¿Cuándo empiezan los Juegos Bolivarianos 2025?

Estamos a solo una semana para que arranquen todas las emociones de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, pues de acuerdo a lo programado por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), la competición tiene como fecha de inicio el domingo 22 de noviembre.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 comenzarán el domingo 22 de noviembre. Foto: Composición GLR

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos 2025 EN VIVO?

Para tranquilidad de todos los aficionados peruanos, los Juegos Bolivarianos 2025 serán transmitidos EN VIVO y en su totalidad en todo el país vía streaming a través de Zapping, que anunció que tendrá los derechos para llevar a sus pantallas cada una de las incidencias del evento en alta calidad y en ocho canales en simultáneo (canales 150 al 157).

Asimismo, la cobertura de todas las competencias será interrumpida, es decir, que podrás verlo las 24 horas hasta la culminación del evento el 7 de diciembre en cinco dispositivos distintos; así como cada una de las disciplinas deportivas hasta un día después de haberse realizado.

Entre lo más importante que ofrece Zapping para los Bolivarianos 2025 son las funcionalidades de Modo Deportes (estadísticas en tiempo real), Modo Momentos (pasajes más destacados sin rebobinar) y Modo Turbo (señal adelantada).

Juegos Bolivarianos 2025: países participantes