IPD impulsa la infraestructura con renovaciones en Punta Rocas y nuevas pistas de atletismo en Huancayo

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra abocado a la mejora de instalaciones deportivas fundamentales. Frente a retos como los Juegos Panamericanos de Lima 2027, el Mundial Junior de Surf y los Juegos Bolivarianos 2025, es urgente renovar los principales espacios deportivos del país. El surf y el atletismo juegan un papel crucial para obtener medallas. Por ello, los máximos representantes y campeones en estos deportes disfrutarán de instalaciones de primera categoría.

La presente administración del IPD trabaja para fortalecer y promover el deporte en el país. Estas mejoras proporcionarán motivación y una preparación adecuada para los deportistas antes de competencias importantes. La renovación del CAR de Punta Rocas y la mejora de las pistas de atletismo en el Estadio de Huancayo representan el comienzo de una nueva etapa.

Operaciones en el CAR de Punta Rocas: Foto: Martín Romero

Punta Rocas renueva su CAR para surfistas

Los surfistas de élite, tanto nacionales como internacionales, tendrán la oportunidad de entrenar y competir en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas del IPD, luego de un trabajo coordinado entre esta institución y FENTA. La culminación del cerco perimétrico, que estuvo interrumpida por mucho tiempo, subraya el compromiso con la seguridad de los atletas.

El presidente Federico Tong Hurtado y su equipo de gestión han trabajado para respaldar uno de los deportes más exitosos en Perú. Después de cinco años, se logró finalizar la construcción del cerco perimétrico, un proyecto pendiente tras los memorables Juegos Panamericanos Lima 2019.

Material para reforzar la seguridad. Foto: Martín Romero

Se inauguran modernas pistas de atletismo en Huancayo

El atletismo también experimentará significativos avances. Se instalarán nuevas pistas en el Estadio Huancayo y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa. Además, en Arequipa, se implementará una superficie moderna con estándares internacionales para el desarrollo de diversas modalidades atléticas y el crecimiento de nuevos talentos en fondismo y marcha.

Federico Tong, presidente del IPD, anunció que el Estadio Huancayo contará con una nueva pista de ocho carriles, consolidándolo como un importante escenario descentralizado para competencias internacionales. Esta infraestructura no solo promoverá el deporte, sino que también beneficiará a los para deportistas de la región.