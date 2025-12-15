Corte de agua en Puente Piedra este 16 de diciembre: vecinos no tendrán servicio por 8 horas

Vecinos de Puente Piedra se verán afectados por el corte de agua que realizará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), programado para mañana, 16 de diciembre. Desde el mediodía hasta las 8:00 p. m. no se contará con el servicio y AQUÍ podrás revisar las zonas que serán perjudicadas.

Corte de agua en Puente Piedra este 16 de diciembre

Este martes 16 de diciembre, el sector 384 de Puente Piedra no tendrá servicio de agua potable por hasta 8 horas. Esta medida se debe a que personal de Sedapal realizará limpieza de reservorio. Conoce si tu calle está dentro de la lista:

Asoc. Viv. Rosa Luz II etapa

Asoc. Viv. Santa Isabel de Huaraz

Asoc. Viv. Villa San Remo

Asoc. Urbana La Soledad

Asoc. Vista Alegre

Coop. de Servicios Múltiples 7 de Agosto

P.V. Resid. El Palomar, Urb. Imperial

Asoc. Prop. Resid. Viñas del Norte

Asoc. Viv. Los Viñedos

Asoc. Viv. Santa Bárbara II etapa

Asoc. Viv. Serv. Municipales

Asoc. Viv. La Castellana del Norte

Asoc. Viv. Ciudad Imperial

Asoc. Viv. Las Begonias

Asoc. Viv. Los Pinos

Asoc. Viv. Pro Santa Bárbara

Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en Puente Piedra.

Si en caso su domicilio se verá afectado por el corte del suministro, le recomendamos que tome las precauciones del caso y, previamente, almacene agua potable en recipientes limpios y desinfectados. Además, priorice las actividades principales en su hogar, como higiene personal, alimentación e hidratación.

Otros consejos útiles son, que el agua de enjuague de frutas o manos se puede usar para descargar el inodoro, usar las toallitas húmedas y desinfectantes para limpiar frutas y verduras, usa unas gotas de lejía en agua. No uses lavadoras ni lavavajillas hasta que el servicio se reactive completamente.

Sedapal anuncia corte de agua por Facebook y WhatsApp

Sedapal habilitó sus canales oficiales en redes sociales como Facebook y WhatsApp, para informar sobre suspensiones programadas por mantenimiento y emergencias. De esta manera, los usuarios recibirán notificaciones en tiempo real para prepararse ante la falta del servicio en sus zonas.