Corte de agua en Puente Piedra este 16 de diciembre: vecinos no tendrán servicio por 8 horas
Sedapal confirmó que debido a trabajos de limpieza de reservorio, se ejecutará corte de agua en diversas zonas de Puente Piedra, este martes 16 de diciembre.
Vecinos de Puente Piedra se verán afectados por el corte de agua que realizará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), programado para mañana, 16 de diciembre. Desde el mediodía hasta las 8:00 p. m. no se contará con el servicio y AQUÍ podrás revisar las zonas que serán perjudicadas.
¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional? Esto indica El Peruano sobre el día libre
Corte de agua en Puente Piedra este 16 de diciembre
Este martes 16 de diciembre, el sector 384 de Puente Piedra no tendrá servicio de agua potable por hasta 8 horas. Esta medida se debe a que personal de Sedapal realizará limpieza de reservorio. Conoce si tu calle está dentro de la lista:
- Asoc. Viv. Rosa Luz II etapa
- Asoc. Viv. Santa Isabel de Huaraz
- Asoc. Viv. Villa San Remo
- Asoc. Urbana La Soledad
- Asoc. Vista Alegre
- Coop. de Servicios Múltiples 7 de Agosto
- P.V. Resid. El Palomar, Urb. Imperial
- Asoc. Prop. Resid. Viñas del Norte
- Asoc. Viv. Los Viñedos
- Asoc. Viv. Santa Bárbara II etapa
- Asoc. Viv. Serv. Municipales
- Asoc. Viv. La Castellana del Norte
- Asoc. Viv. Ciudad Imperial
- Asoc. Viv. Las Begonias
- Asoc. Viv. Los Pinos
- Asoc. Viv. Pro Santa Bárbara
Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en Puente Piedra.
Si en caso su domicilio se verá afectado por el corte del suministro, le recomendamos que tome las precauciones del caso y, previamente, almacene agua potable en recipientes limpios y desinfectados. Además, priorice las actividades principales en su hogar, como higiene personal, alimentación e hidratación.
Otros consejos útiles son, que el agua de enjuague de frutas o manos se puede usar para descargar el inodoro, usar las toallitas húmedas y desinfectantes para limpiar frutas y verduras, usa unas gotas de lejía en agua. No uses lavadoras ni lavavajillas hasta que el servicio se reactive completamente.
Sedapal anuncia corte de agua por Facebook y WhatsApp
Sedapal habilitó sus canales oficiales en redes sociales como Facebook y WhatsApp, para informar sobre suspensiones programadas por mantenimiento y emergencias. De esta manera, los usuarios recibirán notificaciones en tiempo real para prepararse ante la falta del servicio en sus zonas.
- WhatsApp: canal oficial
- Facebook: página oficial
- Página Web: gob.pe/sedapal
- Aquafono: (01) 317-8000 para emergencias y consultas operativas.
