Sedapal confirma corte de agua por más de 10 horas: ¿Cuándo y qué distrito se quedará sin servicio?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima anunció mediante sus redes sociales que hay un corte de agua programado para el lunes 15 de diciembre, porque se realizará un mantenimiento general a los reservorios.

Ante esta noticia, gran parte de la población busca conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin servicio por más de 10 horas, ya que con esta información podrán tomar sus precauciones ante esta situación.

Corte de agua Sedapal: ¿Qué distrito se quedará sin servicio?

El corte de agua será en Puente Piedra, por ello, se pide a los ciudadanos juntar agua para sus actividades cotidianas y así no se vean afectados con la suspensión del servicio. A continuación, te diremos las zonas afectadas

Asoc. Prop. Viv. Villa San Froilán, Asoc. Viv. Los Cedros del Norte, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv. San Cristóbal, Asoc. Viv. Sol de Tambo Inga, Asoc. Viv. Villa Cruz, Asoc. Viv. Villa Las Flores del Norte, Asoc. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Comunicado de Sedapal.

El horario de corte de agua iniciará a las 12:00 a.m. y terminará a las 20:00 p.m. Si tienes mayores dudas sobre la suspensión de servicio, entonces no dudes en comunicarte con el Aquafono (01) 317- 8000.

¿Qué hacer durante el corte de agua?