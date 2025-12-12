¿Tienes orden de deportación pendiente? Revisa AQUÍ los métodos más confiables para verificarla

Muchos inmigrantes en Estados Unidos desconocen si existe una orden de deportación en su contra. Con las políticas migratorias estrictas implementadas por la administración de Trump, es fundamental estar informado sobre el estatus de tu caso y evitar sorpresas legales. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revisados por TRAC, entre enero y septiembre de 2025 se ejecutaron aproximadamente 234,000 deportaciones. Por ello, es recomendable que conozcas las herramientas disponibles para comprobar si tienes una orden activa.

Usa estas 5 herramientas oficiales para saber si tienes una orden de deportación.

Cómo confirmar si tienes una orden de deportación en EE.UU.

1. Sistema automatizado de la EOIR (ACIS)

El Automated Case Information System (ACIS) pertenece a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Solo necesitas tu Número de Registro de Extranjero (Número A) para consultar:

Estado actual de tu proceso migratorio

Fechas de audiencias próximas

Órdenes de deportación emitidas por un juez

2. Línea directa de casos del Departamento de Justicia

Llama al 1-800-898-7180 y proporciona tu número A. El sistema automatizado te indicará información sobre tus audiencias, resoluciones recientes y posibles órdenes de deportación.

3. Contacto con la corte de inmigración

Si sabes en qué corte se tramita tu caso, comunícate directamente. No recibirás asesoría legal, pero sí confirmación sobre si existe un proceso abierto o una orden activa.

4. Verificación con ICE

Si alguna vez estuviste bajo supervisión del ICE o firmaste presentaciones periódicas, puedes preguntar directamente a un oficial si hay órdenes de deportación en tu contra.

5. Solicitud de expediente migratorio vía FOIA

Si deseas confirmar notificaciones o revisar tu historial completo, puedes solicitar tu expediente migratorio bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) usando el formulario G-639. Esto te permitirá acceder a:

Historial completo de tu estatus migratorio

Notificaciones enviadas

Decisiones judiciales y órdenes de deportación

Estar informado sobre tu situación migratoria es clave para tomar decisiones seguras y evitar problemas legales.

Señales que indican que podrías tener una orden de deportación