¿Tienes orden de deportación pendiente? Revisa AQUÍ los métodos más confiables para verificarla
Descubre los pasos y herramientas oficiales para confirmar si existe una orden de deportación activa en tu contra en Estados Unidos.
Muchos inmigrantes en Estados Unidos desconocen si existe una orden de deportación en su contra. Con las políticas migratorias estrictas implementadas por la administración de Trump, es fundamental estar informado sobre el estatus de tu caso y evitar sorpresas legales. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revisados por TRAC, entre enero y septiembre de 2025 se ejecutaron aproximadamente 234,000 deportaciones. Por ello, es recomendable que conozcas las herramientas disponibles para comprobar si tienes una orden activa.
Usa estas 5 herramientas oficiales para saber si tienes una orden de deportación.
Cómo confirmar si tienes una orden de deportación en EE.UU.
1. Sistema automatizado de la EOIR (ACIS)
El Automated Case Information System (ACIS) pertenece a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Solo necesitas tu Número de Registro de Extranjero (Número A) para consultar:
- Estado actual de tu proceso migratorio
- Fechas de audiencias próximas
- Órdenes de deportación emitidas por un juez
2. Línea directa de casos del Departamento de Justicia
Llama al 1-800-898-7180 y proporciona tu número A. El sistema automatizado te indicará información sobre tus audiencias, resoluciones recientes y posibles órdenes de deportación.
3. Contacto con la corte de inmigración
Si sabes en qué corte se tramita tu caso, comunícate directamente. No recibirás asesoría legal, pero sí confirmación sobre si existe un proceso abierto o una orden activa.
4. Verificación con ICE
Si alguna vez estuviste bajo supervisión del ICE o firmaste presentaciones periódicas, puedes preguntar directamente a un oficial si hay órdenes de deportación en tu contra.
5. Solicitud de expediente migratorio vía FOIA
Si deseas confirmar notificaciones o revisar tu historial completo, puedes solicitar tu expediente migratorio bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) usando el formulario G-639. Esto te permitirá acceder a:
- Historial completo de tu estatus migratorio
- Notificaciones enviadas
- Decisiones judiciales y órdenes de deportación
Estar informado sobre tu situación migratoria es clave para tomar decisiones seguras y evitar problemas legales.
Señales que indican que podrías tener una orden de deportación
- Notificaciones judiciales no recibidas: Cartas o avisos enviados por correo que nunca llegaron pueden indicar un proceso pendiente.
- Citaciones ignoradas: Haber recibido audiencias previas y no presentarte puede generar una orden activa.
- Registro en sistemas del ICE: Haber estado bajo supervisión o reportes periódicos y no haber actualizado tu estatus.
- Cambios recientes en tu estatus migratorio: Solicitudes rechazadas de visa, asilo o residencia permanente pueden derivar en órdenes de expulsión.
- Errores administrativos: Discrepancias en documentos o datos incorrectos en registros migratorios pueden activar procedimientos sin tu conocimiento.
