ALERTA inmigrantes: así puedes enviar dinero desde EE. UU. en 2026 SIN pagar ni un dólar extra
Desde enero de 2026 rige un impuesto a las remesas en EE. UU., pero hay formas legales y simples de evitar el recargo si eliges bien el método de envío.
El nuevo año llegó con cambios que preocupan a millones de migrantes en Estados Unidos. Desde el 1 de enero de 2026, comenzó a aplicarse un impuesto del 1 % a ciertas remesas, una medida incluida en la ley One Big Beautiful Bill. Sin embargo, no todo son malas noticias.
Empresas dedicadas al envío de dinero confirmaron que no todas las transferencias estarán alcanzadas por el impuesto, lo que abre una ventana de alivio para quienes envían ayuda económica a México y otros países de Latinoamérica.
Envía dinero en 2026 sin pagar el impuesto.
Según operadores del sector, los envíos realizados por medios electrónicos quedan exentos del nuevo cobro, siempre que no se utilice efectivo. Entre los métodos que permiten esquivar el impuesto se encuentran:
- Pagos con tarjetas de débito o crédito
- Transferencias desde cuentas bancarias
- Uso de monederos digitales como Google Pay o Apple Pay
- Tarjetas prepagas, incluidas las ofrecidas por empresas remesadoras
Compañías como Western Union aclararon que el impuesto solo se aplica cuando la operación se realiza en efectivo. En esos casos, el recargo es del 1 % del monto enviado. Por ejemplo, mandar 500 dólares implica pagar 5 dólares extra; enviar 1.000 dólares, otros 10.
Eso sí, especialistas advierten que cada empresa puede sumar comisiones propias, por lo que siempre conviene revisar el costo final antes de confirmar la operación. Aun así, el impuesto no afecta a las familias que reciben el dinero, ya que el cargo recae únicamente sobre quien envía.
¿Cuáles son las formas más seguras de enviar dinero a México?
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estos son los métodos más utilizados y confiables:
- Transferencias bancarias directas desde bancos o cooperativas en EE. UU.: suelen tener comisiones bajas y el dinero llega en un día hábil.
- Empresas de envío de dinero en efectivo, con retiro en puntos autorizados en México, como MoneyGram y Vigo.
- Transferencias entre bancos estadounidenses y mexicanos, mediante entidades como Citibank, Wells Fargo y Bank of America (requiere cuenta bancaria).
- Envíos por internet, a través de plataformas digitales con pago en línea.
- Money Orders u órdenes de pago internacionales, una opción válida pero más lenta que los métodos digitales actuales.
