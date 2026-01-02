ALERTA inmigrantes: así puedes enviar dinero desde EE. UU. en 2026 SIN pagar ni un dólar extra

El nuevo año llegó con cambios que preocupan a millones de migrantes en Estados Unidos. Desde el 1 de enero de 2026, comenzó a aplicarse un impuesto del 1 % a ciertas remesas, una medida incluida en la ley One Big Beautiful Bill. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Empresas dedicadas al envío de dinero confirmaron que no todas las transferencias estarán alcanzadas por el impuesto, lo que abre una ventana de alivio para quienes envían ayuda económica a México y otros países de Latinoamérica.

Envía dinero en 2026 sin pagar el impuesto.

Según operadores del sector, los envíos realizados por medios electrónicos quedan exentos del nuevo cobro, siempre que no se utilice efectivo. Entre los métodos que permiten esquivar el impuesto se encuentran:

Pagos con tarjetas de débito o crédito

Transferencias desde cuentas bancarias

Uso de monederos digitales como Google Pay o Apple Pay

como Google Pay o Apple Pay Tarjetas prepagas, incluidas las ofrecidas por empresas remesadoras

Compañías como Western Union aclararon que el impuesto solo se aplica cuando la operación se realiza en efectivo. En esos casos, el recargo es del 1 % del monto enviado. Por ejemplo, mandar 500 dólares implica pagar 5 dólares extra; enviar 1.000 dólares, otros 10.

Eso sí, especialistas advierten que cada empresa puede sumar comisiones propias, por lo que siempre conviene revisar el costo final antes de confirmar la operación. Aun así, el impuesto no afecta a las familias que reciben el dinero, ya que el cargo recae únicamente sobre quien envía.

¿Cuáles son las formas más seguras de enviar dinero a México?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estos son los métodos más utilizados y confiables: