ALERTA en Target de Arvada: policía busca a un sospechoso acusado de SEGUIR A MUJERES, exhibicionismo y conducta lasciva

Un inquietante incidente en un supermercado Target de Arvada, Colorado, ha generado alarma entre clientes y autoridades locales. La Policía de Arvada busca activamente a un hombre que, según las investigaciones, habría seguido a varias mujeres dentro de la tienda, exhibiendo un comportamiento inapropiado, para luego masturbarse y escapar de la escena.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la tienda Target ubicada cerca de West 80th Avenue y Wadsworth Boulevard, en la zona noreste del área metropolitana de Denver. Según la Policía, varias mujeres habrían sido seguidas por el individuo, quien además se tocó de manera inapropiada dentro del establecimiento.

La fuente original del reporte de noticias indica que, tras exhibirse, el sujeto "salió corriendo de la tienda y se marchó en un automóvil gris o plateado", siendo este el último rastro visual que se tiene de él.

Descripción física del sospechoso y llamado a la ciudadanía

La Policía ha difundido una descripción física detallada del hombre que buscan localizar:

Hombre caucásico de aproximadamente 6 pies de estatura (unos 1,83 m).

De complexión media y cabello negro.

El día del incidente, vestía una camiseta negra con la inscripción "Back in Black" de AC/DC, pantalones cortos negros, así como calcetines y zapatos también de color negro.

Las autoridades han solicitado que cualquier persona con información relevante se comunique de inmediato con el Departamento de Policía de Arvada, con el fin de colaborar en la investigación y prevenir posibles situaciones peligrosas.