ALERTA dueños de gatos: California impone nuevas reglas desde hoy y la ley ya genera polémica

El inicio del año trae un cambio que impacta directamente en miles de hogares con mascotas en California. Desde este mes, queda prohibido quitarles las uñas a los gatos, salvo en casos estrictamente médicos, una decisión que busca reforzar la protección animal pero que no está exenta de polémica.

La norma, firmada en octubre por el gobernador Gavin Newsom, pone fin a una práctica que durante décadas fue utilizada por motivos de comodidad, como evitar arañazos en muebles o personas. A partir de ahora, el declawing solo podrá realizarse si existe una justificación veterinaria comprobada.

Organizaciones defensoras de los animales celebraron la entrada en vigor de la ley y remarcaron que quitar las uñas no es un procedimiento estético, sino una intervención quirúrgica invasiva. El método implica amputar parte de los dedos del gato, lo que puede provocar dolor persistente, infecciones y cambios de conducta a largo plazo.

Desde el activismo animal, la doctora Marilyn Kroplick, presidenta de In Defense of Animals, sostuvo que esta práctica “no tiene lugar en una sociedad que prioriza el bienestar de los animales”, y advirtió que muchos gatos sufren consecuencias de por vida tras el procedimiento.

La nueva ley animal ya genera polémica.

El impulsor de la ley, el asambleísta demócrata Alex Lee, explicó que la medida alinea a California con más de 40 países y varios estados de EE. UU. que ya prohibieron el declawing. “El mensaje es claro: no se permiten mutilaciones quirúrgicas en gatos sanos por conveniencia humana”, afirmó.

El reclamo del sector veterinario

No todos celebran el cambio. La California Veterinary Medical Association cuestionó la norma y alertó sobre un “precedente preocupante”, al considerar que limita la autonomía profesional de los veterinarios.

Según Grant Miller, jefe de asuntos regulatorios de la asociación, más del 80 % de los veterinarios en el estado ya no realiza este procedimiento, y cuando ocurre suele ser en situaciones excepcionales, como pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, adultos mayores o personas bajo tratamientos médicos delicados.

Pese a ello, la ley establece sanciones severas para quienes incumplan: multas económicas y hasta la pérdida de la licencia profesional si se practica el declawing sin causa médica válida.

Con esta decisión, California amplía a todo el estado restricciones que ya existían en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, y reabre un debate que enfrenta bienestar animal, criterio médico y derechos profesionales.