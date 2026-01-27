- Hoy:
MUCHO CUIDADO, ciudadanos en EE. UU.: IRS SANCIONARÁ a los hogares que usen sus cuentas bancarias de esta forma
La temporada fiscal 2026 en Estados Unidos comienza el 26 de enero y finaliza el 15 de abril, marcando el periodo para presentar declaraciones y solicitar créditos fiscales.
Este lunes 26 de enero da inicio la temporada fiscal 2026 en todo Estados Unidos, que se extenderá hasta el 15 de abril. Durante este período, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos, saldar las obligaciones pendientes y solicitar cualquier crédito fiscal para el que califiquen.
En este contexto, el IRS alerta a los ciudadanos sobre las multas que se aplicarán cuando se intenten realizar pagos sin fondos suficientes desde las cuentas bancarias. La agencia federal señala que estas penalizaciones se notifican mediante avisos personalizados y dependen del monto que se intentó abonar.
Cómo aplicará el IRS las multas por pagos sin fondos
El IRS indica que la penalización se activa cuando un cheque o pago electrónico es rechazado por no contar con los fondos necesarios. Si el monto pendiente es inferior a USD 1250, la multa será igual a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. Para obligaciones de USD 1250 o más, el cargo será equivalente al 2% del total.
IRS alerta a los ciudadanos sobre las multas que se aplicarán cuando intenten realizar pagos sin fondos suficientes.
Una vez aplicada la multa, la agencia envía un aviso al contribuyente, indicando el plazo para abonar la sanción. Es obligatorio cumplir esta fecha para evitar la acumulación de intereses adicionales. La fecha límite para pagar los impuestos adeudados durante esta temporada fiscal 2026 es el 15 de abril de 2026.
Cómo evitar o revertir las sanciones del IRS
Si un contribuyente demuestra que el pago fallido fue un error de buena fe, el IRS puede reconsiderar la penalización. Para esto, se debe presentar una declaración por escrito explicando las razones y adjuntando documentos que evidencien que la cuenta bancaria contaba con fondos suficientes, como una carta del banco.
La declaración debe estar firmada y fechada, y enviarse a la dirección indicada en el aviso del IRS. Tras recibirla, la agencia evaluará si acepta los motivos razonables y notificará al contribuyente sobre la decisión, eliminando la multa si se considera justificada.
