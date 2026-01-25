Autuori y Yotún indignados porque Alianza y Universitario jugarán algunos partidos en Trujillo

Recientemente Sporting Cristal derrotó 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 y generó mucha alegría en su numerosa hinchada, misma que asistió al Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, Paulo Autuori y Yoshimar Yotún vieron limitada esta felicidad debido a que se enteraron en plena conferencia de prensa que Alianza Lima y Universitario jugarán algunos partidos de visita en Trujillo y no en el recinto originario de los rivales.

Como pasó el año pasado, clubes de ciudades de altura, solo pocos, enfrentarán en condición de local a blanquiazules y cremas fuera de su respectivo estadio, por lo que usarán el Estadio Mansiche. Esto no caló nada bien en los referentes del cuadro celeste, ya que ellos sí deberán viajar hasta la ciudad de origen de estos elencos y no contarán con el beneficio de los 'compadres'.

"Gracias por esta noticia, porque la Federación Peruana dijo que el 2026 iba a ser mejor, pero yo me quedo molesto. Todos los males del fútbol peruano una vez más son repetitivos. Pasa año y vuelve a suceder de nuevo", indicó Paulo Autuori luego de que un periodista le revelara lo que pasará con Alianza Lima y Universitario en la Liga 1 2026.

Por su parte, Yoshimar Yotún resaltó que el año pasado sucedió lo mismo con blanquiazules y cremas, pero Sporting Cristal tuvo que viajar más porque no contó con estos 'beneficios' que entregó la FPF a los dos considerados más grandes del fútbol peruano. ¿Tomarán medidas drásticas?

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga 1?

Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso el próximo domingo 1 de enero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y desde las 13.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido, y todo el Torneo Apertura de la Liga 1 en general, será mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV.