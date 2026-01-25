0
¿Nueva baja? Fichaje de Alianza Lima sorprende al revelar detalles de su estado físico: "Sentido"

Es uno de los refuerzos más importantes de Alianza Lima para la temporada y generó preocupación tras revelar que no está en las mejores condiciones físicas. ¿Quién es?

Fichaje de Alianza Lima sorprende al revelar detalles de su estado físico
Alianza Lima se enfoca en lo que será su debut por la Liga 1 2026 con el objetivo de iniciar con el pie derecho y emocionar a sus hinchas con el título. Los blanquiazules llegan motivados tras vencer por 3-0 al Inter de Miami, aunque tras el partido uno de sus grandes refuerzos de la temporada sorprendió a los hinchas al revelar que no está al 100 % físicamente.

Fichaje de Alianza Lima sorprende al revelar detalles de su estado físico

Alianza Lima consagró una actuación mágica y se quedó con la victoria gracias a los goles de Paolo Guerrero y Luis Ramos. Precisamente, este último consiguió marcar su segundo gol consecutivo y se perfila a pelear el titularato con fuerza.

Sin embargo, cuando todo parecía felicidad, Ramos señaló tras el partido que sigue en proceso de recuperación física tras una lesión que sufrió en Colombia y le impidió destacar en la pretemporada. No obstante, el delantero nacional restó importancia y tranquilizó al evidenciar que solo necesita ritmo para alcanzar su mejor nivel.

Luis Ramos, Alianza Lima

Luis Ramos anotó su primer gol en Matute como jugador de Alianza Lima. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

"Desde el partido en Uruguay me dieron confianza. De Colombia vine sentido, pero estoy regresando de a pocos y muy feliz de poder hacer goles. Anotar me ayuda mucho, tanto en lo personal como en lo grupal", señaló el jugador para las cámaras de L1 MAX.

De esta forma, el atacante de 26 años confirma que ha superado sus molestias físicas y también recalcó su gran felicidad por la victoria, ya que le da un impulso anímico al equipo para el inicio de los torneos.

"Muy feliz por los compañeros y por el grupo. Más allá de la situación que se está viviendo, el equipo sigue unido. Fue un partido redondo y nos da mucha confianza para el inicio del torneo y lo que será la Copa", resaltó.

Así fue el gol de Luis Ramos

Valor de mercado de Luis Ramos

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, portal internacional especializado en el mercado de pases, Luis Ramos posee una cotización de 900 mil euros en el mercado de pases, la cifra más alta de toda su carrera y que apunta a seguir subiendo.

