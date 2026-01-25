Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunta violencia cuando los jugadores de Alianza Lima se encontraban en Uruguay concentrando durante la Serie Río de La Plata. Tras ello, se reveló que los abogados del 'Kaiser' ya se encuentran en Argentina y tierras uruguayas para demostrar la inocencia de su defendido.

Carlos Zambrano tiene a su defensa instalada en Argentina y Uruguay tras denuncia de mujer de 22 años

Raúl Romero, periodista de 'Teledeportes' de Panamericana Televisión, reveló en pleno programa en vivo que una persona confidencial y muy cercana a Carlos Zambrano le informó que la defensa del futbolista ya se encuentra en Uruguay y Argentina para esclarecer el fuerte momento.

"La defensa de Carlos Zambrano ya se encuentra instalada en Uruguay y Argentina, y no descansará hasta que se conozca la verdad", mencionó el comunicador.

Video: Teledeportes