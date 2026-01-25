- Hoy:
Defensa de Zambrano está en Argentina y Uruguay: "No se va a descansar hasta que se sepa la verdad"
Carlos Zambrano tomó firme decisión tras denuncia de mujer argentina de 22 años y te contamos todos los detalles de la medida del futbolista de Alianza Lima.
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunta violencia cuando los jugadores de Alianza Lima se encontraban en Uruguay concentrando durante la Serie Río de La Plata. Tras ello, se reveló que los abogados del 'Kaiser' ya se encuentran en Argentina y tierras uruguayas para demostrar la inocencia de su defendido.
Administrador de Alianza habló firme sobre el caso de Zambrano, Peña y Trauco: "Somos..."
Carlos Zambrano tiene a su defensa instalada en Argentina y Uruguay tras denuncia de mujer de 22 años
Raúl Romero, periodista de 'Teledeportes' de Panamericana Televisión, reveló en pleno programa en vivo que una persona confidencial y muy cercana a Carlos Zambrano le informó que la defensa del futbolista ya se encuentra en Uruguay y Argentina para esclarecer el fuerte momento.
"La defensa de Carlos Zambrano ya se encuentra instalada en Uruguay y Argentina, y no descansará hasta que se conozca la verdad", mencionó el comunicador.
Video: Teledeportes
