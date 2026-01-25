Anuncian la salida de habilidoso jugador de Sporting Cristal a club peruano: "Por toda la temporada"

HOY domingo 25 de enero, Sporting Cristal presentará a su plantel versión 2026 ante todos sus hinchas en un amistoso ante U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste desde el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, previo a lo que será este evento deportivo, se reveló que un talentoso futbolista del cuadro bajopontino se irá del equipo para fichar por otro club peruano.

Sporting Cristal cederá a préstamo a su figura a otro club peruano

Nos referimos a Farid Rojas. Según la información que brindó el periodista Christian Fanárraga en sus redes sociales, el mediocentro peruano jugará en condición de préstamo en Deportivo Llacuabamba de la Liga 2 2026, con el objetivo de tener mayores minutos en la nueva campaña.

"Farid Rojas saldrá cedido al Deportivo Llacuabamba por toda la temporada 2026", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Farid Rojas se irá a préstamo esta temporada/Foto: Instagram

El habilidoso canterano de la escuadra cervecera tendrá la oportunidad de tener protagonismo con los 'Mineros' en la Segunda División, luego de su reciente etapa vistiendo la camiseta de Academia Deportiva Cantolao durante el 2025.

Precisamente, con el 'Delfín' el volante ofensivo apenas pudo afrontar de manera oficial 10 partidos por Liga 2, de manera que, con miras a esta nueva temporada, Farid Rojas luchará para ganarse la confianza de su técnico en su nuevo elenco.

Valor en el mercado de Farid Rojas

De acuerdo al prestigioso portal Transfermarkt, Farid Rojas se cotiza actualmente en 50 mil euros en el mercado de pases a sus 20 años.