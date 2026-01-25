Paulo Autuori revela el futuro de Maxloren Castro y si dejará Sporting Cristal: "Para mí..."

Al igual que todos los equipos, Sporting Cristal también está pensando en salir campeón este 2026. Para ello, el equipo principal ha tenido que realizar algunos cambios de acuerdo a los requerimientos del DT Paulo Autuori. En ese sentido, los hinchas están a la espera de saber qué pasará con Maxloren Castro y si finalmente dejará el club para irse a la MLS.

Maxloren Castro es uno de los jugadores que llama la atención en el exterior y en los últimos días se supo del interés que despertó en un equipo de la MLS. A sus apenas 18 años, el jugador peruano podría dar el gran salto al extranjero y seguir creciendo a nivel individual.

Paulo Autuori revela el futuro de Maxloren Castro

Debido a sus destacadas actuaciones, Maxloren Castro podría sumarse a los peruanos que juegan en el extranjero y dejar Sporting Cristal, club que lo vio crecer y afianzarse en el primer equipo. El joven futbolista tiene un gran potencial a nivel individual y esto podría servirle para desempeñarse a nivel internacional.

Sobre su futuro, Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, señaló estar muy ilusionado para lo que pueda venirse para el jugador y no cierra las puertas a su salida con tal de verlo mejorar. "Para mí… me alegro con este tema de él o de otro porque este muchacho necesita vivir otra realidad para crecer", señaló para las cámaras de L1 MAX.

(Video: L1MAX)

En la temporada pasada, Maxloren Castro logró demostrar su calidad en las oportunidades que le brindó el técnico brasileño. Esto también hizo que sea convocado a la selección peruana y por consiguiente empezar a llamar la atención de importantes clubes del exterior.