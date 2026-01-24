- Hoy:
¡Ni Universitario! Alianza Lima logró hito histórico para el fútbol peruano
¿El más grande? Alianza Lima hizo historia absoluta en el fútbol peruano, consiguiendo algo que ni Universitario o Sporting Cristal lograron.
¡Histórico! Alianza Lima es sin duda alguna uno de los clubes más grandes del Perú, para muchos medios nacionales e internacionales el número uno, por lo que ahora consiguió un hito que remeció el continente. Resulta que los blanquiazules consiguieron algo que ni Universitario de Deportes o Sporting Cristal pudieron lograr. ¿De qué se trata?
El sábado 24 de enero fue una noche que el hincha íntimo jamás olvidará, ya que derrotaron 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026, llevada a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva. Esto genera un antes y después en la historia de nuestro balompié debido a que nunca un equipo peruano había podido derrotar al deportista campeón del mundo.
Y es que Lionel Messi ha enfrentado muchas veces a clubes nacionales, incluyendo a la selección peruana. En la era de 'La Pulga', la Blanquirroja nunca pudo conseguir victorias en las Eliminatorias Conmebol y apenas obtuvo empates. Mientras que a nivel de instituciones el único precedente es el empate 0-0 ante Universitario de Deportes el año pasado que terminó en victoria por penales para los norteamericanos.
Alianza Lima derrotó al Inter de Lionel Messi.
Por ello, el triunfo de Alianza Lima 3-0 sobre Inter Miami es el primer triunfo en la historia de un club peruano sobre el astro argentino, motivo por el cual esta noticia trascendió al mundo entero. En síntesis, los íntimos han superado a cualquier otro elenco nacional y se reafirman como uno de los equipos más importantes de toda Sudamérica.
Próximo partido de Alianza Lima
Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo el próximo viernes 30 de enero por la fecha número 1 del Torneo Apertura 2025, de la Liga 1. El encuentro será en la ciudad 'Incontrastable' y será transmitido mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional vía DirecTV.
