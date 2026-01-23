Claudio Pizarro y su inesperada publicación que impactó a hinchas: "Gente aliancista..."

Uno de los clubes que ha sido noticia recientemente es Alianza Lima. El cuadro blanquiazul ha sido envuelto en un tema extrafutbolístico a causa de los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Muy ajeno a lo acontecido, ahora uno de los referentes blanquiazules, como Claudio Pizarro, ha sorprendido con una inesperada publicación en redes sociales.

Resulta, que se ha conocido que desde hace unos días Claudio Pizarro se encuentra en Lima. El exatacante de Bayern Múnich compartió en redes sociales ciertas visitas a lugares de la capital, por lo que ahora impactó en sus stories de Instagram con un detalle de los hinchas 'íntimos'.

Y es que le entregaron un postre con un mensaje que dice "Arriba Alianza #14", haciendo referencia a su hinchaje por los blanquiazules y dorsal habitual en sus respectivos clubes y selección peruana. Este hecho agradó al 'Bombardero de los Andes', quien sigue disfrutando sus días libres.

"Siempre la linda gente Aliancista, qué detalles. ¡Gracias!", escribió Claudio Pizarro en sus stories de Instagram ante el gesto de los aficionados de Alianza Lima.

Claudio Pizarro fue sorprendido por hinchas de Alianza Lima. Foto: Instagram Claudio Pizarro.

De esta manera, el futbolista peruano más exitoso en el exterior deja en claro su sentir por el escudo de Alianza Lima, sabiendo que tiene un sector de aficionados que los respetan por toda la trayectoria que hizo a nivel internacional en grandes clubes como Werder Bremen, Bayern Múnich, Chelsea, entre otros.

¿En qué clubes jugó Claudio Pizarro?

Deportivo Pesquero

Alianza Lima

Werder Bremen

Bayern Múnich

Chelsea

Colonia

Claudio Pizarro y su título con Alianza Lima

Solo se dio en la temporada 1999, cuando Claudio Pizarro fue parte del plantel de Alianza Lima que obtuvo el título del Torneo Clausura. Fuera de ello, el 'Bombardero de los Andes' ha sido multicampeón en Alemania con Werder Bremen y Bayern Múnich