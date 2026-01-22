Melgar presume a exfigura de Alianza Lima con potente mensaje: "Excelente jueves"

Uno de los clubes que pretende pelear la Liga 1 2026 es FBC Melgar. El cuadro dirigido por Juan Reynoso no quiere pasar desapercibido en la temporada y por ello fichó a varios futbolistas en busca de conseguir un rendimiento óptimo en los dos torneos que tiene por delante. Justamente, una de las incorporaciones es un ex Alianza Lima, que ahora se luce en los entrenamientos que se realizan en Arequipa.

FBC Melgar luce a ex Alianza Lima en pretemporada

Se trata de Franco Zanelatto, que tuvo la oportunidad de formar parte del equipo de Alianza Lima durante las temporadas 2023 y 2024. No logró ser campeón con camiseta blanquiazul, pero dejó buenas sensaciones para el recuerdo de los seguidores. Sin embargo, las lesiones lo alejaban de varios compromisos, por lo que finalmente siguió su carrera en Grecia.

Luego de estar en Europa con el cuadro griego, decidió a inicios del 2026 llegar a un acuerdo con FBC Melgar y así demostrar todas sus capacidades en el torneo local. A sus 25 años, el paraguayo-peruano quiere recuperar su mejor nivel y demostrar que puede volver a ser considerado en las convocatorias a la selección peruana.

"Seguimos con este excelente jueves. Familia Rojinegra", se lee en la publicación de Instagram de FBC Melgar para impacto de los miles de seguidores.

Franco Zanelatto se luce en entrenamiento de FBC Melgar.

¿En qué clubes ha jugado Franco Zanelatto?

Universidad San Martín

F. Marcet

Alianza Lima

Alianza Atlético

OFI Creta

¿Cuándo termina el contrato de Franco Zanelatto con FBC Melgar?

El contrato del atacante Franco Zanelatto con FBC Melgar finaliza a fines del 2026. El ex Alianza Lima tiene una temporada para demostrar todas sus capacidades y así obtener una renovación por parte de la directiva rojinegra.