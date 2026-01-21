Alexis Arias, ex Melgar, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Llega a..."

Estamos a pocos días del arranque de la Liga 1 2026 y la mayoría de equipos peruanos se alista para empezar la nueva temporada de la mejor manera, incluido con sus nuevos fichajes. En ese contexto, un histórico club acaba de dar la sorpresa en el mercado de pases con la llegada del exvolante de Melgar, Alexis Arias. ¿Dónde jugará?

Alexis Arias, ex Melgar, fue oficializado en club campeón peruano

Pensando en seguir siendo protagonista en el balompié nacional, Comerciantes Unidos, campeón de la Liga 2 2023, hizo oficial la incorporación de popular 'Chaka' Arias, tras ser una de las figuras principales del 'Dominó' en los últimos años. Las 'Águilas de Cutervo' presentaron al futbolista de 30 años, previo al amistoso que afrontaron contra UTC.

"Bienvenido Alexis Arias. El polifuncional mediocampista llega a Cutervo para darlo todo y cumplir los objetivos propuestos en esta temporada", señaló el cuadro cajamarquino en su cuenta de Facebook.

Comerciantes Unidos anunció a Alexis Arias para la temporada 2026

Arias, se suma al conjunto dirigido por el argentino Claudio Biaggio, luego de 12 temporadas ininterrumpidas en el elenco 'Rojinegro'. De hecho, durante el 2025, el deportista peruano anotó 1 gol de 31 partidos entre el Torneo Apertura, Clausura y la Conmebol Sudamericana.

Mientras tanto, a lo largo de su carrera profesional, el experimentado volante jugó un total de 398 encuentros a nivel local e internacional, de los cuales, marcó 24 tantos y brindó 39 asistencias de gol. Ahora, Alexis Arias buscará hacer historia con Comerciantes Unidos.

Valor en el mercado de Alexis Arias

Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que Alexis Arias se cotiza en 400 mil euros en el mercado de pases.