¡Bomba en la Liga 1! Histórico club anunció la salida de su referente: "Hoy despedimos..."

Futbolista de club campeón de Liga 1 no seguirá en el equipo tras varias temporadas y es despedido con emotivo video para tristeza de sus hinchas.

Erickson Acuña
Club de la Liga 1 anunció la salida de destacado futbolista.
Club de la Liga 1 anunció la salida de destacado futbolista. | Difusión
El 2026 inició y los diferentes equipos de la Liga 1 se enfocan en el mercado de pases con las renovaciones, fichajes y salidas del plantel. En algunos casos, con algunas sorpresas como fue en esta ocasión. pues un histórico club anunció la salida de su referente luego de varios años.

La decisión de la institución asombró a muchos aficionados que no imaginaron que la historia del jugador en el plantel llegara a su fin este 2026. A través de un emotivo video, el elenco que ha salido campeón del fútbol peruano en más de una ocasión despidió al deportista con un llamativo mensaje.

FBC Melgar no contará con jugador para la temporada 2026

“¡Gracias por tanto, Chaka! Hoy despedimos a un rojinegro que dejó una huella profunda en nuestra historia. Tras 12 años defendiendo la Rojinegra, Alexis Arias cierra una etapa inolvidable en FBC Melgar. Su camino inició en 2014 consagrándose campeón con la Reserva”, inició el mensaje que compartió el ‘Dominó’ en sus redes sociales. 

(Video: FBC Melgar)

Vale mencionar que el mencionado jugador ha sido convocado a la selección peruana en más de una ocasión, por lo que su experiencia en cualquier otro equipo del balompié nacional será de mucha ayuda. En la volante del cuadro arequipeño fue una pieza importante cada vez que le tocó estar.

“Dando el salto al primer equipo y convirtiéndose, con el tiempo, en capitán y referente del Dominó. Fue parte fundamental del plantel Campeón Nacional 2015, año de nuestra segunda estrella, y defendió estos colores con compromiso, carácter e identidad en cada temporada”, agregó.

¿Cuánto se cotiza Alexis Arias?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alexis Arias tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.

