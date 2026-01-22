Mr. Peet dio fuerte comentario contra Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia: "Faltaron..."

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunto abuso sexual cuando Alianza Lima realizaba su pretemporada en Uruguay disputando la Serie Río de La Plata. Tras ello, Mr. Peet salió al frente para dar un fuerte comentario en contra de los 3 futbolistas envueltos en este caso.

Mr. Peet no se midió y dio fuerte comentario contra Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Peter Arévalo, también conocido en el mundo deportivo como Mr. Peet no se guardó nada y dio un duro comentario contra Peña, Zambrano y Trauco por estar envuelto en un acto de indisciplina tras la grave denuncia interpuesta por una mujer de 22 años en Argentina.

Para el periodista, los tres futbolistas faltaron totalmente al respeto a Alianza Lima cuando se encontraban en la concentración en Uruguay, ya que previamente se había advertido sobre la tolerancia cero a las indisciplinas y a ellos no les importó.

Video: A presión

"Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco le han faltado el respeto a la institución. Estoy hablando de la indisciplina cometida. Lo que no van a poder evitar es que faltaron el respeto a Alianza Lima. Cometieron un acto de indisciplina en plena pretemporada. Si se comprueba el asunto, no les importaron las advertencias de tolerancia cero que tanto se les había mencionado. Alianza Lima, como institución, tiene la gran posibilidad de marcar un antes y un después debido a que el acto de indisciplina está", mencionó el comunicador en su programa 'A presión'.

Video: A Presión

A la vez, al reconocido Mr. Peet le queda claro que si bien la denuncia de presunta violencia sexual será determinada por la justicia, lo que no se debe pasar por alto es que al introducir mujeres en una concentración es una falta de respeto hacia Alianza Lima y eso es imperdonable.

"Al haber ocurrido este ingreso a las habitaciones en la concentración de Alianza, es una falta de disciplina, un abuso a la confianza y una falta de respeto a la historia de quien te contrata. Eso es imperdonable. El hincha no quiere ver más a estos muchachos involucrados porque les faltó la confianza", continuó el periodista.