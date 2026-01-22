Pedro García resalta a Hernán Barcos tras denuncia de Zambrano, Peña y Trauco: "Disciplinado"

A pesar de estar desvinculado de Alianza Lima, el nombre de Hernán Barcos figura todavía en Alianza Lima. Precisamente el periodista Pedro García recordó lo que generaba el 'Pirata' en el plantel blanquiazul y que su salida fue uno de los errores más grandes de la dirigencia. Esta mención llega en medio de las acusaciones hacia Zambrano, Peña y Trauco.

Lamentablemente, para los hinchas de Alianza Lima, el nombre del club está en boca de todos debido a la denuncia realizada a los jugadores. La institución blanquiazul dejó en claro que se pondrá a disposición para ayudar en la investigación de las autoridades y los implicados han quedado fuera del plantel por tiempo indefinido.

Pedro García resalta la imagen de Barcos en medio de denuncia a jugadores

Durante la emisión del programa de streaming 'Doble punta', Pedro García compartió una llamativa reflexión donde resaltó la imagen de Hernán Barcos y el peso que tenía dentro del vestuario aliancista. Todo empezó tras la denuncia de una joven de 22 años que acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por un presunto abuso sexual en Uruguay, donde se llevaba a cabo la Serie Río de La Plata.

"Y Barcos era el problema, ¿no? Y barcos era el problema. Lo dije en diciembre, cuando se especulaba, que sería un error que Barcos salga del equipo. Más allá de cualquier consideración, él es todo lo que está bien en Alianza Lima. Es disciplina, estadística y referencia", señaló.

García también destacó que tener a un jugador como Hernán Barcos traía equilibrio dentro y fuera del campo debido a su experiencia en el fútbol. "Donde hoy reina la indisciplina, se extraña más al que era disciplinado. Muy mala esta última de Barcos. Tenía todo lo que el escudo pide", añadió.

(Video: Doble punta)

Sergio Peña se pronuncia tras denuncia

El futbolista Sergio Peña es uno de los posibles implicados en la denuncia sexual a una joven argentina; sin embargo, a través de sus redes sociales negó los hechos. "Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia", explicó.