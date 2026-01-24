¿Y Alianza Lima? Futbolista dejó de lado su pasado 'blanquiazul' y elogia a Melgar: "Familia..."

En los últimos años Alianza Lima ha tenido muchos jugadores emblemáticos, algunos más que otros, y varios de los que destacaron terminaron yéndose a otra institución deportiva, sobre todo los más jóvenes. Uno de ellos es esta figura de la que contaremos a continuación, quien dejó el cuadro blanquiazul y ahora forma parte de Melgar en la Liga 1 2026.

Nos referimos a Franco Zanelatto, delantero con paso por la selección peruana que se fue del cuadro íntimo para jugar en el Ofi Creta de Grecia durante todo el 2025, pero las lesiones y diferentes razones llevaron a que no tenga continuidad en el conjunto europeo. Motivo por el cual este año decidió seguir con su carrera profesional en el campeonato peruano.

Ahora, que ya fichó formalmente por Melgar, Franco Zanelatto le envió un mensaje a todos los hinchas rojinegros. "Hola familia, ¿qué tal? Los esperamos en la Tarde Rojinegra. Habrán muchos juegos y sorpresas para todos. Los esperamos, un abrazo", precisó el ex Alianza Lima en las redes sociales del 'Dominó'.

¿Cuándo es la Tarde Rojinegra 2026?

La Tarde Rojinegra 2026 se llevará este domingo 25 de enero desde las 15.00 horas de Perú y en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa. Asimismo, el enfrentamiento de presentación del 'Dominó' será ante Macará de Ecuador, pero el duelo comenzará aproximadamente dos horas más tarde, es decir a las 17.00 locales.

Finalmente, para aquellos hinchas que no puedan asistir al estadio por diferentes motivos, podrán ver el emocionante duelo de Melgar vía Movistar Deportes, que son los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. De igual manera, si quieres presenciar el cotejo totalmente online podrás hacerlo vía Movistar Play si cuentas con una suscripción a la plataforma de straming.