Sporting Cristal y la inédita decisión en el Estadio Alberto Gallardo a poco de la Tarde Celeste

Sporting Cristal cuenta las horas para su Tarde Celeste 2026 en el que presentará a su primer equipo ante los miles de hinchas que se acerquen al Estadio Alberto Gallardo. Justamente, el recinto deportivo viene ultimando detalles para el domingo 25 de enero, en el que se ha filtrado una modificación para impacto de los aficionados.

Resulta, que uno de los sponsors principales de Sporting Cristal durante varias décadas fue la Cervecería Backus con la marca Cerveza Cristal. Siempre se hizo protagonista en las indumentarias de los 'rimenses', pero ahora no figurará con en anteriores temporadas.

Esto, ha llevado a que el Estadio Alberto Gallardo modifique los banners de publicidad que rodean el campo de juego, en el que se apreciaba la marca en mención y que ahora no será una de las principales en Sporting Cristal. Es por ello, que trabajadores han modificado este aspecto para lucir al nuevo auspiciador que fue anunciado hace unos días.

(VIDEO: X - Jr Vela SC)

¿Cerveza Cristal dejó de ser sponsor de Sporting Cristal?

De momento, no hay un comunicado oficial por parte del mismo Club Sporting Cristal. Sin embargo, un detalle que se conoció en la presentación de los nuevos fichajes es que luce la marca en mención dentro del banner de todos los auspiciadores del 2026, pero con menor protagonismo.

Lo cierto, es que hoy por hoy Sporting Cristal tiene nuevos sponsor en sus indumentarias, lo que ha generado todo tipo de reacciones de los hinchas celeste. Ya se verá cómo toma los hinchas estas modificaciones en el Estadio Alberto Gallardo, sabiendo que ahora la gran prioridad es que el club sea campeón nacional de la Liga 1 2026.