- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¡Totalmente gratis! Partido Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se transmitirá por YOUTUBE
Noticia de último momento para los hinchas de Sporting Cristal al confirmarse que el partido ante U Católica de Ecuador se transmitirá por Youtube. Conoce los detalles.
Sporting Cristal es uno de los clubes que se alista para su presentación ante sus miles de hinchas que se harán presente en el Estadio Alberto Gallardo. Se aproxima la Tarde Celeste 2026 en el que los 'rimenses' enfrentarán a U Católica de Ecuador, quien afronta la fase preliminar de la Copa Libertadores. En medio de ello, se confirmó que este evento se verá totalmente GRATIS vía Youtube.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026
Partido Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se verá por Youtube
En las últimas horas, el canal de Youtube de L1 MAX confirmó que transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO la Tarde Celeste 2026 desde la antesala hasta el inicio del partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo. De esta manera, aquellos hinchas que no logren conseguir entrada para ir al recinto deportivo, podrán sintonizar esta ceremonia gratuitamente mediante su PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
De hecho, hoy por hoy se puede apreciar en la plataforma un video programado para el inicio de la Tarde Celeste por Youtube. Hinchas ya palpitan lo que será este compromiso, por lo que comienzan a dejar sus comentarios para alentar al club de sus amores.
Canal de Youtube de L1 MAX transmitirá la Tarde Celeste 2026.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?
El partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se juega este domingo 25 de enero a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT) en el Estadio Alberto Gallardo. Este horario será el oficial para el pitazo inicial en el recinto deportivo y así ver el nivel que tiene el elenco de Paulo Autuori.
Cronograma Tarde Celeste 2026
- 12:00 horas | Apertura de puertas
- 13:00 horas | Chechito
- 13:30 horas | Combinación de Habana
- 14:00 horas | Presentación del equipo
- 16:00 horas | Inicio del partido
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90