Sporting Cristal cerca de perder a jugador titular a días del inicio de Liga 1: "Proceso de..."

Sporting Cristal se encuentra enfocado en lo que será su presentación oficial ante sus hinchas por la Tarde Celeste donde enfrentarán a la U Católica de Ecuador. No obstante, una noticia preocupó a los hinchas y es que una de sus principales figuras corre serio riesgo de perderse el inicio de la Liga 1 2026. ¿De quién se trata?

Sporting Cristal cerca de perder a jugador titular a días del inicio de Liga 1

Uno de los jugadores que más ilusión despierta en los hinchas rimenses es Luis Abram. El central se convirtió en una de las figuras de Sporting Cristal en la última temporada, y se esperaba contar con su presencia para iniciar con buen pie la Liga 1 2026.

Sin embargo, según reveló el periodista Denilson Barrenechea, el futbolista aún no se ha recuperado totalmente de la lesión que sufrió a finales de año, lo que ha impedido que participe en los amistosos de pretemporada. Además, se informó que actualmente entrena de manera diferenciada, apartado del grupo.

Luis Abram se viene recuperando de su lesión y puede perderse el inicio de la Liga 1 2026.

"(Luis Abram) no jugó ningún partido de la pretemporada porque se encontraba en proceso de recuperación. Por lo que supe entrenaba de manera diferenciada", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X', mientras respondía la consulta de una aficionado.

De esta forma, todo hace indicar que Luis Abram no podrá jugar en la Tarde Celeste 2026 y corre un serio riesgo de perderse el inicio del torneo nacional, donde enfrentarán a Deportivo Garcilaso en Cusco.

¿Qué lesión sufrió Luis Abram con Sporting Cristal?

En el último reporte medico de Sporting Cristal, el club anunció que Luis Abram había padecido una lesión luego del partido ante Alianza Lima el pasado 2 de diciembre. Luego de haberse sometido a estudios médicos, se confirmó que se trataría de un desgarro muscular, una lesión que lo ha aquejado desde entonces.

Luis Abram y su rendimiento en Sporting Cristal

Abram se consolidó como un titular indiscutible en la zaga defensiva, donde acompaña a Miguel Araujo. El zaguero de 29 años regresó al club de La Florida a mediados de la última temporada y logró disputar 13 partidos en el torneo local, donde marcó un gol.