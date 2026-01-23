Sporting Cristal ilusiona a sus hinchas con la llegada de su flamante volante: "Un nuevo desafío"

Sporting Cristal va por su revancha en la Liga Femenina 2026. El cuadro celeste quiere ponerle fin a la sequía de títulos, por lo que, la directiva viene concretando la llegada de importantes figuras para esta temporada. Recientemente, el conjunto bajopontino anunció la incorporación de una nueva futbolista para el mediocampo.

Sporting Cristal oficializó a su flamante volante para esta temporada

Se trata de Guadalupe Miño, ex San Lorenzo de Argentina. A través de sus redes sociales, la escuadra cervecera hizo oficial la llegada de la deportista de 22 años por todo el 2026. Cabe mencionar que, la joven atleta firmó por el cuadro dirigido por Vivian Ayres tras 3 temporadas vistiendo la camiseta de 'Los Cuervos'.

"¡Bienvenida al Rímac, Guada! Guadalupe Miño, volante argentina, se integra al plantel para la temporada 2026. Lista para asumir un nuevo desafío con la celeste", indicó Sporting Cristal Femenino en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Guadalupe Miño fue seleccionada nacional argentina

En el 2019, 'Guadi' fue convocada a la selección argentina Sub 17, luego de tener un destacado desempeño con Atlas de la Primera División B de su natal país. Por su parte, un año siguiente, volvió a recibir el llamado oficial previo al inicio del Sudamericano llevado a cabo en tierras uruguayas.

Durante su trayectoria, la también atacante extranjera logró defender las camisetas de Atlas, Argentinos Jrs, El Porvenir, San Lorenzo, Luján FF en el fútbol argentino. Ahora, será su primer reto profesional en el Perú y buscará consolidarse para llegar a ser pieza clave en el once titular.

Así fue el primer gol profesional de Guadalupe Miño

En 2021, la futbolista de 22 años marcó su primer tanto a nivel profesional con El Porvenir de la Primera División A de Argentina. Aquel entonces, Miño sorprendió con un impresionante golazo que dejó sin reacción a la arquera rival, sin embargo, luego la deportista reconoció que su objetivo era lanzar un centro.

(Video: TNT Sports)