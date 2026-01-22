Sonó como el gran fichaje de Sporting Cristal para este 2026, pero decidió firmar con San Martín

Hace unos días el mismo Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, confirmó que estaban en la búsqueda de un refuerzo peruano para sumar a la plantilla. El club celeste ha barajado varias opciones, pero ninguna se terminaba por concretar. Ahora se acaba de informar que uno de los jugadores que querían no llegará porque se cayeron las negociaciones y terminará jugando en otro club.

PUEDES VER: Conmebol sorprende y confirma estadio de Sporting Cristal para Copa Libertadores 2026

Fichaje caído para Sporting Cristal

"Sporting Cristal detuvo las negociaciones con Pedro Ynamine debido a que no hubo consenso total del área deportiva para finiquitar su llegada. En las últimas horas el arquero, finalmente, arregló con la USMP. Como se indicó, estaba encaminado mas no cerrado. SC irá por la opción B", reveló el periodista Denilson Barrenechea vía X.

Pedro Ynamine no será arquero de Sporting Cristal | Denilson Barrenechea

Sporting Cristal ya ha estado interesado en más de tres arqueros, pero con ninguno ha podido a llegar a un acuerdo. Si el club celeste está en búsqueda de un arquero es por la lesión de Renato Solís. El futbolista tendrá que pasar por proceso de recuperación larga, de entre 6 a 8 meses, es por eso que buscan un futbolista para que compita por el puesto con Diego Enríquez.

Otros de los jugadores que sonaron para ponerse la celeste son Carlos Grados y Pedro Díaz, pero tampoco prosperaron las negociaciones. Veremos que arquero es el que termina llegando a Sporting Cristal. Necesitan fortalecer la plantilla para la Liga 1 y Copa Libertadores. Paulo Autuori espera que solucionen ese tema lo más pronto posible.

¿Qué pasó con Renato Solís?

El arquero de Sporting Cristal sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. La lesión fue en diciembre, pero el futbolista se sometió a una operación a inicios del 2026. Su recuperación tardará entre 6 a 8 meses, es por eso la urgencia de la directiva celeste por encontrar un nuevo arquero para sumar a la plantilla.

