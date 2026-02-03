Rebagliati dio sorpresivo pronóstico y señaló al favorito entre Alianza vs 2 de Mayo: "Impensado"

Alianza Lima irá hasta Asunción para verse las caras contra 2 de Mayo este miércoles 4 de enero por la ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules llegarán a suelo paraguayo con la convicción de sumar un nuevo triunfo al hilo luego de ganar en su debut del Torneo Apertura de la Liga 1.

Diego Rebagliati lanzó su pronóstico previo al Alianza Lima vs 2 de Mayo

A propósito de ello, el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó la antesala del compromiso y señaló que los dirigidos por el entrenador argentino Pablo Guede parten como "favoritos" sobre 'El Gallo Norteño' en dicha instancia. Además, este escenario resulta posible en vista de que el elenco victoriano potenció su plantilla con destacados fichajes nacionales y extranjeros.

"Alianza es muy favorito en esta llave contra 2 de Mayo. Antes era impensado decir que un equipo peruano era favorito. Con el plantel que ha armado, lo es", expresó el ex Sporting Cristal en el programa 'Al Límite' de L1 MAX.

Por otro lado, Rebagliati se refirió a la goleada que sufrió 2 de Mayo contra Nacional por la liga paraguaya, y reiteró que el cuadro blanquiazul actualmente está un paso adelante que su rival de turno, sobretodo recordando que los íntimos vienen de hacer historia a nivel internacional en la edición 2025.

"Yo no se si este equipo es mucho menos que Nacional de Paraguay, pero después de todo lo que pasó el año pasado y todas las llaves que ganó es muy favorito. Vamos paso a paso, fase de grupos, recuerden que son 3 llaves", acotó.

¿Cómo llega Alianza Lima y 2 de Mayo al partido?

Vale resaltar que, Alianza Lima llega a esta cita después de vencer 2-1 a Sport Huancayo en su debut por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, mientras tanto, 2 de Mayo cayó goleado 5-1 frente a Nacional en el campeonato local.