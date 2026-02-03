Medio paraguayo no se midió y dio firme calificativo al duelo Alianza vs 2 de Mayo: "El Gallo se..."

Alianza Lima cuenta las horas para hacer su tan esperado debut oficial en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los blanquiazules apuntan a dar el batacazo de visita y con ello tratar de comenzar su camino en esta instancia de la mejor manera.

Medio paraguayo dejó tajante calificativo sobre el partido entre 2 de Mayo vs Alianza Lima

Por el lado de los dirigidos por el técnico Pablo Guede llegan a este encuentro con los ánimos a tope luego de vencer 2-1 a Sport Huancayo en su estreno del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Sin embargo, el elenco de Eduardo Ledesma perdió duramente contra Nacional por la Liga Paraguaya. Ante este panorama, la prensa de dicho país calificó el choque de ida contra los íntimos como "histórico".

"El Gallo (Norteño) se prepara para su histórico partido. 2 de Mayo retomó la práctica tras la dura caída frente a Nacional en condición de visitante, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026", indicó D10 en su sitio web oficial.

Prensa paraguaya calienta el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo/Foto: D10

En ese sentido, también reiteraron la invitación de la directiva de 2 de Mayo a los hinchas a fin de que el Estadio Rio Parapití pueda lucir un lleno total para recibir al cuadro íntimo en su debut por la fase preliminar del torneo Conmebol.

"Para ello la dirigencia invitó a su afición a llenar las gradas con la frase "este partido lo jugamos todos". "Tu aliento empuja, contagia, y hace la diferencia dentro del campo de juego. No te quedes fuera de este capítulo histórico", acotaron.

Próximo partido de Alianza Lima:

Según programación de Conmebol, el cotejo entre Alianza Lima vs 2 de Mayo quedó pactado para llevarse a cabo este miércoles 4 de febrero por la ida de la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores 2026 a las 19:30 horas locales de Perú. Asimismo, el minuto a minuto irá EN VIVO por ESPN.