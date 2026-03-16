Fue campeón con Alianza y ahora desea hacer historia con histórico club: "El objetivo es claro"

Alianza Lima tuvo a varios futbolistas que lograron ganar un campeonato nacional; sin embargo, ahora sus caminos están separados del club íntimo. Tal es el caso de Koichi Aparicio, quien, después de alcanzar la gloria con el cuadro blanquiazul, busca hacer historia con Carlos A. Manucci.

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Futbolista salió campeón con Alianza Lima y ahora busca hacer historia con histórico club

Aparicio fue consultado sobre sus objetivos con Manucci de Trujillo en la Segunda División del fútbol peruano y, además, sobre cómo encuentra al plantel principal de cara a lo que viene en 2026.

El exjugador de Alianza resaltó la importancia de contar con buenos futbolistas a pesar de su corta edad. Además, elogió al plantel joven, destacando su compromiso con el objetivo principal.

Koichi Aparicio salió campeón con Alianza Lima y ahora busca hacer historia con Carlos A. Mannucci

"Nos hemos encontrado con jóvenes que tienen un excelente desempeño en el juego, así como con chicos con experiencia. Estos jóvenes poseen la personalidad necesaria para competir. Los integrantes más jóvenes del equipo son de Trujillo y buscamos que la comunidad se identifique con ellos", expresó.

Por otro lado, Koichi Aparicio dejó en claro que tiene la gran misión de realizar una buena temporada para ayudar a Carlos A. Mannucci a lograr el ansiado ascenso a la Liga 1. "El objetivo está claro: ser campeones y poder ascender, pero eso no se cumplirá si no estamos todos unidos", declaró.

Koichi Aparicio fue campeón en Alianza Lima

Aparicio ha sido un notable jugador de Alianza que llegó al club desde las divisiones menores. Desde su debut oficial en 2011 hasta el 2016, el defensor central logró ganar solo 1 copa oficial, que fue la Copa del Inca de la temporada 2014.