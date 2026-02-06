Se revela la insólita razón por la que Gabriel Costa, ex Universitario, tuvo que dejar el Perú

Uno de los jugadores que tuvo la dicha de defender a los grandes del fútbol peruano como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario es Gabriel Costa. El popular 'Gabi' fue noticia al tener todo listo para seguir en actividad este 2026 con San Martín, pero finalmente las negociaciones no prosperaron de manera insólita.

¿Por qué Gabriel Costa se fue del Perú?

En primera instancia, todo apuntaba a que el atacante de 35 años iba a jugar la Liga 2 luego de su salida de Universitario de Deportes. Todo estaba encaminado hasta que el mismo club 'santo' determinó no seguir con la incorporación del futbolista, un golpe duro para el jugador que fue considerado en su momento en la selección peruana.

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, San Martín se retractó de fichar a Gabriel Costa para la presente edición de la Liga 2, lo que conllevó a que el futbolista no tenga posibilidades en la institución de Santa Anita. De hecho, en ese camino le solicitaron un informe médico sobre su rodilla, el cual salió a favor del futbolista, pero finalmente la institución declinó en contratarlo.

"Él ya tenía un acuerdo con la San Martín, que tenía que materializarse en una firma de contrato. Después se ha retractado San Martín y le dijo que ya no quería. Previamente, en ese camino de retractarse, le pidieron un informe médico sobre su situación de la rodilla. Informe que salió positivo para Gabriel Costa y está bien. Pero le dijeron que ya no querían. Entonces, el acuerdo lo tiraron a la basura y ya no va", informó el periodista.

Gabriel Costa no jugará en la Liga 2.

En consecuencia, otros de los clubes que también sonó en su entorno fue Sport Boys, pero finalmente el cuadro rosado también informó que no quería fichar a Gabriel Costa, lo que hizo que el atacante tome la decisión de dejar el país ante la falta de oportunidades. De hecho, espera encontrar un destino nuevo en el país de Uruguay.

¿En qué clubes jugó Gabriel Costa?