0
EN VIVO
Al Nassr vs Al Ittihad por la Liga Saudí

Se revela la insólita razón por la que Gabriel Costa, ex Universitario, tuvo que dejar el Perú

Gabriel Costa dejará el Perú luego de no concretarse su llegada a San Martín para jugar la Liga 2, ¿Qué pasó con el ex Universitario?

Diego Medina
Gabriel Costa dejó el Perú luego de no cerrar acuerdo con San Martín.
Gabriel Costa dejó el Perú luego de no cerrar acuerdo con San Martín. | Foto: Instagram Gabriel Costa
COMPARTIR

Uno de los jugadores que tuvo la dicha de defender a los grandes del fútbol peruano como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario es Gabriel Costa. El popular 'Gabi' fue noticia al tener todo listo para seguir en actividad este 2026 con San Martín, pero finalmente las negociaciones no prosperaron de manera insólita.

Carlos Galván lapidó a figura de Alianza Lima luego de la derrota ante 2 de Mayo

PUEDES VER: Galván lapidó a jugador de Alianza tras derrota ante 2 de Mayo y lo comparó con Barcos: "No…"

¿Por qué Gabriel Costa se fue del Perú?

En primera instancia, todo apuntaba a que el atacante de 35 años iba a jugar la Liga 2 luego de su salida de Universitario de Deportes. Todo estaba encaminado hasta que el mismo club 'santo' determinó no seguir con la incorporación del futbolista, un golpe duro para el jugador que fue considerado en su momento en la selección peruana.

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, San Martín se retractó de fichar a Gabriel Costa para la presente edición de la Liga 2, lo que conllevó a que el futbolista no tenga posibilidades en la institución de Santa Anita. De hecho, en ese camino le solicitaron un informe médico sobre su rodilla, el cual salió a favor del futbolista, pero finalmente la institución declinó en contratarlo.

"Él ya tenía un acuerdo con la San Martín, que tenía que materializarse en una firma de contrato. Después se ha retractado San Martín y le dijo que ya no quería. Previamente, en ese camino de retractarse, le pidieron un informe médico sobre su situación de la rodilla. Informe que salió positivo para Gabriel Costa y está bien. Pero le dijeron que ya no querían. Entonces, el acuerdo lo tiraron a la basura y ya no va", informó el periodista.

Gabriel Costa

Gabriel Costa no jugará en la Liga 2.

En consecuencia, otros de los clubes que también sonó en su entorno fue Sport Boys, pero finalmente el cuadro rosado también informó que no quería fichar a Gabriel Costa, lo que hizo que el atacante tome la decisión de dejar el país ante la falta de oportunidades. De hecho, espera encontrar un destino nuevo en el país de Uruguay.

¿En qué clubes jugó Gabriel Costa?

  • River Plate de Uruguay
  • Rocha FC
  • Bella Vista
  • Rentistas
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Colo Colo
  • Universitario

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¡Otra baja! Alianza Lima pierde por lesión a figura extranjera para todo el Apertura

  2. Confirmado: Sergio Peña dejó el Perú tras rescindir contrato con Alianza Lima y jugará en Turquía

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano