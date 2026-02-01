Ex Athletico Paranaense expresó su enorme emoción por jugar en Alianza Lima: "Vengo a ser campeón"

Alianza Lima se ha movido de gran manera en el mercado de fichajes con el objetivo de poder armar un plantel de gran nivel para conseguir el título de la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores. Precisamente, una exfigura de Athletico Paranaense expresó su gran alegría por convertirse en nuevo jugador blanquiazul.

Ex Athletico Paranaense expresó su enorme emoción por jugar en Alianza Lima

Uno de los jugadores que más ilusión despierta en la hinchada de Alianza Lima es el volante Esteban Pavez. El volante chileno llega a reforzar una de las posiciones más frágiles de los 'íntimos' y es un expreso pedido del DT Pablo Guede.

El pivote fue entrevistado para el canal de YouTube del cuadro La Victoria y dejó en claro su ambición al revelar que se ha plasmado el objetivo de poder coronarse como campeón con Alianza a final de la temporada. Una muestra de su compromiso.

"Yo creo que el primer llamado del profe fue 'ven a ser campeón'. Se lo dije a mi familia y a toda la gente cercana a mi, que yo vengo a Alianza a ser campeón, eso es lo que quiero conseguir", fueron las palabras del volante.

Pavez llega al equipo blanquiazul luego de haber coincidido con Pablo Guede durante su estadía en Colo Colo y Necaxa de México. El chileno apunta a convertirse en figura ante la ausencia de Jesús Castillo por lesión.

Esteban Pavez tuvo un paso por Athletico Paranaense

Esteban Pavez ha desarrollado la gran parte de su carrera en el fútbol chileno. No obstante, también ha tenido experiencia en otro equipos sudamericanos. Tal es el caso de Athletico Paranaense, club al que llegó a mediados de la temporada 2017 y se mantuvo durante un año. En el cuadro brasileño logró disputar 33 partidos, demostrando una gran solidez defensiva.

Valor de mercado de Esteban Pavez

La cotización de mercado de Esteban Pavez ha ido cayendo en los últimos años considerando su edad. Actualmente, el volante de 35 años está valorizado en 150 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt.