Mariano Closs sorprende con firme mensaje a Pol Deportes tras narrar en cerro: "Me siento…"

Pol Deportes se ha convertido en un personaje viral de las redes sociales en las últimas semanas luego de su particular narración de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde lo alto de un cerro de Lima. En medio de las diversas reacciones que ha generado el joven relator, Mariano Closs se pronunció.

El reconocido narrador argentino se refirió sobre el video de Pol, quien ya comenzó a generar noticia a nivel internacional, además de ser invitado a diferentes programas de televisión peruana, así como partidos de fútbol como el Sporting Cristal vs Alianza Lima de L1 MAX.

¿Qué dijo Mariano Closs sobre el narrador Pol Deportes?

“Me mandaron un video del chico que estuvo en el cerro relatando la final de la Copa Libertadores. Pol tiene 15 años, me siento reflejado, así que le mando un beso muy grande y que triunfe, que le de para adelante, porque con 15 años le tienes que dar para adelante, metido de lleno”, dijo.

(Video: Latina)

Cabe mencionar que Mariano Closs es uno de los mejores relatores de fútbol a nivel internacional, con años de experiencia en el medio, llevando muchas emociones a la teleaudiencia con su gran trabajo. En esta ocasión, no dejó pasar la oportunidad para enviarle un importante mensaje al joven narrador.

Luego de haber captado la atención de los hinchas y cibernautas por su pasión y creatividad en el periodismo deportivo, empezó a traspasar fronteras, pues llegó a España para ser parte de una retransmisión de un partido de Champions League por el medio Marca.