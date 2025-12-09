0
Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

La importante medida que tomó Alianza para fichar a jugador tricampeón con Universitario

¡Se lo quitó! Alianza Lima quiere contar con un plantel de lujo en la temporada 2026 y fue por una figura del equipo de Jorge Fossati.

Erickson Acuña
Alianza Lima da el batacazo en el mercado con ex Universitario.
Alianza Lima da el batacazo en el mercado con ex Universitario.
El 2025 termina en la Liga 1 y los equipos se enfocan en planificar la próxima temporada donde lucharán por lograr los objetivos que no pudieron este año. Alianza Lima es uno de ellos y ya comenzó con los movimientos en el mercado de pases, donde dará salida a varios futbolistas e incorporará otros de gran nivel.

Nómina de jugadores que no seguirán en Alianza Lima.

En ese contexto, se conoció que el club blanquiazul contará con la presencia de un ex tricampeón con Universitario para el 2026, sorprendiendo a los hinchas. Con su experiencia, los ‘íntimos’ buscarán revertir la situación de lo vivido esta campaña en el campeonato local..

Alianza Lima se enfoca en la temporada 2026

“Alianza Lima ya le comunicó, primero vía telefónica y luego formalmente, de Franco Navarro (director deportivo) a Richard Acuña (presidente de la Vallejo) para hacer efecto la cláusula y que se pueda dar la transferencia de Jairo Vélez", reveló el periodista Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias. 

(Video: RPP Noticias)

Cabe mencionar que el pase del volante ecuatoriano nacionalizado peruano lo tiene la UCV, quien no logró ascender a primera división, lo que facilitó su salida. Y cuando todos pensaban que se convertía en jugador de la ‘U’ al 100%, finalmente no siguió para ver la propuesta de Alianza Lima, esperando cerrar el fichaje cuanto antes. 

“La idea de Alianza Lima es que el vínculo sea por 3 años. Se debe cerrar y formalizar todo esta semana, pero creo que la situación no corre ningún riesgo. Universitario desistió, pero más allá de eso, ya hay preacuerdos establecidos. Finalmente, se debe dar el fichaje”, agregó el futbolista.

Jairo Vélez: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Jairo Vélez tiene un valor en el mercado actual de 600 mil €.

