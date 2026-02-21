Ex Sporting Cristal reveló que a Alianza Lima le falta confianza y sorprendió a la hinchada

Tras dos empates, uno por Copa Libertadores y otro en Liga 1, Alianza Lima finalmente volvió a la victoria y derrotó a Sport Boys por 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. Pese a ello, un ex Sporting Cristal fue autocrítico y confesó que a los blanquiazules les falta trabajar en la confianza dentro del campo.

Nos referimos a Gianfranco Chávez, defensor que actualmente milita en tienda íntima y declaró tras el triunfo sobre los rosados. Como sabemos, el futbolista actualmente es usado como pivote por Pablo Guede y es uno de los elementos que más minutos ha tenido esta temporada con los de Matute, por lo que es voz autorizada para hablar sobre el plantel.

"La confianza. Tenemos que seguir trabajando en los entrenamientos para generar la confianza", indicó el ex Sporting Cristal cuando le preguntaron en qué debe mejorar Alianza Lima de cara a los siguientes partidos de la Liga 1 2026. Eso sí, afirmó que el equipo se encuentra unido y seguirán mejorando cada semana para obtener el título del Torneo Apertura.

Vale precisar que estas palabras fueron sumamente interesantes si recordamos que Paolo Guerrero hace una semana indicó que no tenía confianza en sí mismo, motivo por el cual no pateó el penal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y se lo terminó dando a Eryc Castillo, quien lo erró y terminó en la eliminación de los blanquiazules a nivel internacional.

¿En qué clubes ha jugado Gianfranco Chávez?

Gianfranco Chávez ha estado en pocos clubes durante su carrera profesional. Se formó en Sporting Cristal y fue prestado a Deportivo Coopsol un año en el 2018, luego volvió a tienda celeste y ahí se quedó hasta mediados de la temporada pasada, cuando firmó por Alianza Lima y dio un golpe en el mercado de fichajes.