Prensa paraguaya anuncia cambio en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Libertadores: "Modificado"

No falta mucho para el vital partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes serán locales ante el 'Gallo Norteño' y esperan superar la llave para seguir en competencia internacional. En medio de ello, la prensa paraguaya sorprende con anuncia de modificación en el compromiso.

Prensa paraguaya anuncia cambio en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Resulta, que a días del encuentro entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se recalca que la Conmebol hizo modificaciones en cuanto al escenario deportivo para el duelo de Copa Libertadores 2026. En primera instancia, se hizo oficial el Estadio Nacional para este choque de los celestes, pero luego se cambio al Miguel Grau del Callao.

Este hecho ha repercutido en la prensa de dicha nación, quienes están con altas expectativas de lo que puede hacer el 'Gallo Norteño' ante Sporting Cristal en su afán de clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y, como mínimo, asegurar participación internacional desde fase de grupos, ya sea en el certamen mencionado o Sudamericana.

"El duelo será en el estadio Miguel Grau del Callao. En principio fue fijado para el Nacional de Lima, pero el escenario fue modificado por las malas condiciones del campo de juego del coliseo de la capital incaica.", indica el medio ABC de Paraguay.

ABC de Paraguay anuncia el cambio que se produjo en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

De esta manera, todo va quedando listo para el duelo del martes 24 de febrero, en el que ambos elencos tienen el deseo de seguir peleando internacionalmente, pese a que no se encuentran en una zona aceptable en el ámbito local. Una gran oportunidad que se concluirá en los próximos 90 minutos.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Dado que la ida en Paraguay quedó igualado 2-2 entre 2 de Mayo y Sporting Cristal, ahora los celestes necesitan ganar sí o sí por cualquier marcador en el Estadio Miguel Grau del Callao. En caso de empate, todo se definirá en tanda de penales, por lo que es una ocasión que el cuadro 'rimense' no quiere que ocurra.