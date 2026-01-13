Federico Girotti sorprendió con declaraciones tras llegar a Alianza Lima: "Tuve la mala suerte..."

El flamante fichaje de Alianza Lima para la Liga 1 2026 y Copa Libertadores es Federico Girotti, delantero argentino que promete muchos goles a la hinchada para así salir campeón del fútbol peruano y dar la hora a nivel internacional. En ese sentido, el atacante brindó palabras días después de haber firmado por los íntimos y sorprendió asegurando que tuvo mala suerte en su carrera profesional.

Como sabemos, actualmente el atacante blanquiazul se encuentra en Montevideo, Uruguay, porque está disputando la Serie Río de La Plata. Por ello, como viene siendo noticia en uno de los clubes más importantes del Perú, ESPN lo entrevistó brevemente y le preguntó por su paso en River Plate y por qué no pudo afianzarse en el primer equipo como titular. Recordemos que de ahí se marchó a Talleres de Córdoba.

"La verdad es que fueron dos años hermosos, con Marcelo Gallardo. Tuve la mala suerte de que Julián explotó. Después vino Braian Romero y había delanteros fenomenales", precisó Federico Girotti, dejando claro que no le fue del todo bien en el 'Millonario' y su excompañero de equipo ayudó de cierta forma a que se gane la banca, ya que se convirtió en el goleador que necesitaba el club y luego se fue al Manchester City.

Federico Girotti en River Plate.

Tras su paso por River Plate y Talleres, el delantero pasó por un préstamo en San Lorenzo y luego volvió a la 'T' en el 2024, donde estuvo hasta inicios del presente año que llegó a Alianza Lima para convertirse en su flamante delantero y en el fichaje más caro del fútbol peruano. Girotti competirá en el ataque con Paolo Guerrero y Luis Ramos, por lo que Pablo Guede tendrá una misión complicada.

¿Cuál es el valor de Federico Girotti?

Actualmente, Federico Girotti tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es el delantero más caro de toda la Liga 1 2026. Sin embargo, está lejos de su mayor cotización debido a que en el 2021 alcanzó los 4 millones de euros jugando para River Plate.