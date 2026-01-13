Ex DT de Federico Girotti habló fuerte sobre su verdadera personalidad: "Como profesional..."

Federico Girotti es uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima para la temporada 2026 y prácticamente también el más caro. El club blanquiazul pagó cerca de 1.6 millones por el 50% de su pase y esperan que sea uno de los goleadores de la temporada. El ex Talleres está más que contento tras su llegada al Perú, parece que tiene ya un objetivo marcado.

Lo que sucedió es que uno de sus ex entrenadores fue consultado por el delantero y brindó detalles inéditos sobre la personalidad del argentino, tanto fuera como dentro de la cancha. Se trata de Pablo Guiñazú, quién lo tuvo bajo su mando en Talleres de Córdoba. Parece que no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de como es el '99' blanquiazul.

"Está en una edad espectacular así que creo que le puede dar muchísimo ahí a Alianza. Esperemos que le vaya de la mejor manera. Fíjate que está muy preparado y lógicamente quiere hacer historia ahí en su club. Otra cosa, como profesional: un nota mil", comentó Guiñazú para Campeonísimo Perú. Parece que no solo es un gran profesional, sino también una gran persona y eso lo ayudará bastante.

La posición de Girotti

Si bien Pablo Guede lo probó como extremo, su ex DT en Talleres confesó que siempre lo utilizaba como '9' y le funcionaba. "Yo siempre lo usé como centro delantero. Acá siempre lo usaron, que es su característica principal por el soporte, su altura. Gana de arriba, la pelea toda", contó el también ex futbolista. El Dt de Alianza Lima deberá tomar nota, parece que es su posición ideal.

Alianza Lima enfrentará a Atlético Unión

Mañana miércoles 14 de enero Alianza Lima seguirá con su participación en la Serie Río de la Plata, esta vez ante Unión de Argentina. Pablo Guede ha venido entrenando con sus dirigidos y se viene hablando de una suplencia de Paolo Guerrero para que Federico Girotti sea el único delantero del equipo.