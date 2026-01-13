Luis Advíncula sorprende con inesperada promesa al hincha de Alianza Lima: "De mi parte..."

Alianza Lima lo tenía en sus planes para la temporada 2026 y finalmente concretaron su fichaje. Luis Advíncula ya luce la camiseta blanquiazul y está más que contento por su llegada. Lo que debe tener en cuenta es que en Matute no quieren que ningún jugador venga a relajarse, ya que el claro objetivo es ser campeones nacionales y hacer una gran Libertadores.

Luis Advíncula es un fichaje de lujo, no por algo viene de estar cinco años en Boca Juniors, uno de los mejores equipos de Argentina. Muchos lo critican por su edad y su físico, pero hasta sus mismos compañeros revelan que está en gran nivel. Su llegada al Perú es para aduñarse de la banda blanquiazul. Y antes de hacer su debut en la Serie Río de la Plata dejó un mensaje para los 'íntimos'.

Luis Advíncula en los entrenamientos de Alianza Lima

"Estoy más maduro pero sigo siendo el mismo, un tipo que siempre tira para adelante, con buena vibra y eso es lo que vengo a poner en el vestuario. Agradecerles porque he visto el cariño que me han venido brindando, de mi parte van a tener mucho sacrificio, mucho temperamento y mucho profesionalismo. Vengo bastante maduro y creo que llegué a un buen lugar", esta fue la palabra del 'Rayo'. Ahora los hinchas de Alianza Lima se pueden ilusionar.

¿Hasta cuándo firmó Luis Advíncula?

El ex Boca Juniors dejó Argentina para volver al Perú y firmó con Alianza Lima un contrato hasta fines del 2027. Eso sí, tiene una condición en base a objetivos que haría que renueve de manera automático y se quede hasta fines del 2028. Estar en el país le dará la posibilidad de seguir siendo considerado en la Selección Peruana.

Zambrano fue clave para su llegada

Fueron compañeros en Argentina y ahora el mismo reveló que lo convenció para ponerse la blanquiazul. "Tengo muchos amigos acá, con Carlos Zambrano tengo una gran amistad, nos conocemos desde muy chicos y es uno de los que me ha contado cómo está el club, cómo está la interna. Fue uno de los que me dijo 'vente que acá vas a estar bien y vas a ser feliz'", contó el lateral para Alianza Play