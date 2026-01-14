Jugador de LDU de Quito sorprende al hablar fuerte sobre Paolo Guerrero: "Es un..."

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, tuvo un exitoso paso por LDU de Quito tras consagrarse en la Copa Sudamericana y convertirse en el primer peruano en ganarlo en un club en el extranjero. Para la temporada 2026, un destacado deportista de Perú se convirtió en uno de los flamantes fichajes y dejó una llamativa opinión sobre el 'Depredador'.

Se trata de Jesús Pretell, quien llegó a Ecuador luego de confirmarse su fichaje en LDU y además de hablar de Tiago Nunes, también dejó un calificativo sobre Paolo Guerrero. El mediocampista llega procedente de Sporting Cristal y para este año aceptará un nuevo reto profesional.

Jesús Pretell sorprende con calificativo a Paolo Guerrero

A su llegada, Jesús Pretell se mostró muy motivado por su fichaje a LDU de Quito. "Es muy lindo llegar a este club tan grande. Vamos a ir peleando paso a paso", indicó. El futbolista peruano es uno de los favoritos de Tiago Nunes y se espera que sea protagonista en la temporada 2026.

Por otro lado, el ex Sporting Cristal también hizo una mención honrosa entre los jugadores que pasaron por LDU de Quito, entre ellos Paolo Guerrero. "Con Paolo no hablé mucho, pero sé que es un referente tanto en la selección como en el Perú y también lo fue en Liga. Entonces, me toca estar a la altura de este club", explicó.

(Video: Kchradio)

En toda la historia de LDU de Quito, han pasado peruanos como el 'Chorri' Palacios', Irven Ávila y, el más reciente, Paolo Guerrero. A sus 26 años, Jesús Pretell sumará un nuevo capítulo en su carrera.

¿Por cuánto tiempo firmó Jesús Pretell en LDU de Quito?

Jesús Pretell firmó contrato por Liga de Quito por tres años y de esta manera quedó desvinculado de Sporting Cristal tras llegar a un acuerdo con los dirigentes del club celeste, quienes buscan renovar el plantel para afrontar la presente temporada.