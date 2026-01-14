- Hoy:
Luis Advíncula sorprendió con declaraciones previo al partido Alianza vs Unión: "Fuerte..."
Luis Advíncula sorprendió con revelación en pleno entrenamiento de Alianza Lima previo a su partido por la Serie Río de La Plata 2026.
¡Atención! En pleno entrenamiento previo al partido entre Alianza Lima vs. Unión en Montevideo por la Serie Río de La Plata 2026, Luis Advíncula impactó a los hinchas blanquiazules con fuertes declaraciones. El lateral derecho, que recién se estrenará con el plantel de Pablo Guede, se detuvo un rato para brindar unas palabras a las cámaras y retirarse.
PUEDES VER: ¡Batacazo! Alianza Lima a un paso de contratar futbolista que acaba de dejar Universitario
Como sabemos, los aficionados están ansiosos por ver al ex Boca Juniors en el terreno de juego, ya que recientemente se incorporó al equipo y se ha robado la atención de todo el mundo. Incluso, el 'Rayo' tiene grandes posibilidades de arrancar con el once que viene preparando el director técnico de los íntimos, pero antes de ello sorprendió con sus palabras en Alianza Play.
Resulta que, las cámaras del cuadro blanquiazul captaron cuando Luis Advíncula descansaba un rato del arduo entrenamiento y declaró cómo se sentía. "Fuerte, fuerte...", indicó el nuevo fichaje de Alianza Lima, dando a entender que el trabajo indicado por Pablo Guede lo había dejado exhausto. Luego se le vio tirando un centro al área y de esta forma parece que está listo para la acción.
Luis Advíncula contó por qué fichó por Alianza Lima
Después de haber firmado por Alianza Lima, Luis Advíncula fue consultado sobre por qué prefirió a los blanquiazules en lugar de volver a Sporting Cristal, y respondió lo siguiente: " ¿Por qué Alianza Lima? Me hicieron sentir bien desde el minuto uno. Vengo a cumplir un sueño familiar".
Alianza Lima vs. Unión: hora y dónde ver
El partido por la Serie Río de La Plata 2026 iniciará a las 16.15 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de Disney Plus para toda Sudamérica, por lo que deberás contar con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Asimismo, en el diario Líbero también te brindaremos la transmisión y el minuto a minuto del compromiso con todas las incidencias.
