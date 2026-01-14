Hinchas de Alianza Lima se acercaron a jugadores tras nueva derrota ante Unión

¡Sorpresa! Alianza Lima sucumbió por segunda vez de forma consecutiva en la Serie Río de La Plata 2026 y esta vez fue ante Unión de Santa Fe, ya que previamente cayó con Independiente que también es de Argentina. En ese sentido, y en vista de que su equipo continúa sin ganar un partido en la pretemporada, los hinchas blanquiazules no dudaron en acercarse a sus futbolistas para decirles unas palabras.

Como sabemos, los íntimos se encuentran en Uruguay preparándose para el inicio de la Liga 1 2026 y Copa Libertadores. Tras los dos compromisos disputados, ahora el equipo dirigido por Pablo Guede se despedirá de Montevideo enfrentándose a Colo Colo de Chile y por ello los aficionados esperan una vcitoria. Luego de ellos los de Matute descansarán a la espera de la Noche Blanquiazul ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Precisamente para elevar los ánimos, y a sabiendas de que la Serie Río de La Plata solo es un torneo de pretemporada, lejos de estar molestos los hinchas se acercaron para darle cánticos y todo tipo de apoyo a los futbolistas de Alianza Lima. Recordemos que hace poco el entrenador restó importancia a los dos primeros duelos de pretemporada e indicó que recién probará su esquema principal ante el 'Cacique' e Inter Miami de Estados Unidos.

Como se observa en el video difundido por el periodista José Varela en su cuenta oficial de 'X', la cual es Theatharis, los aficionados se mostraron sumamente felices de poder ver al club de sus amores en acción. Los jugadores blanquiazules no dudaron en agradecer el gesto con aplausos y sonrisas, para luego retirarse al vestuario.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a Colo Colo el próximo domingo 18 de enero desde las 19.00 horas de Lima, Perú. La transmisión del partido, al igual que toda la Serie Río de La Plata 2026 será exclusivamente a través de Disney Plus, por lo que deberás tener una suscripción activa a la conocida plataforma de streaming. No obstante, en Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los detalles totalmente gratis.