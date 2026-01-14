0
Boca Juniors vs. Millonarios ONLINE por Disney Plus
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata
Alianza Lima descuenta en Uruguay ante Unión de Santa Fe por Serie Río de la Plata 2026 | Serie Río de la Plata/Composición: Líbero

¡Un lujo! Eryc Castillo y el soberbio golazo para el 2-1 de Alianza Lima ante Unión - VIDEO

¡Llegó el descuento! Sobre los 57 minutos, el extremo ecuatoriano de Alianza Lima se lució con una impresionante anotación desde lejos que dejó sin reacción al portero Matías Mansilla.

Solange Banchon
