Relator de ESPN y su impactante comentario durante el Alianza Lima vs Unión: "El show de Guede"

Alianza Lima sigue sin ganar en la Serie Río de la Plata 2026. Esta vez, los íntimos cayeron 2-1 contra Unión de Santa Fe en su segundo encuentro amistoso de pretemporada desde el Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Relator de ESPN y su impactante comentario sobre Pablo Guede

El elenco blanquiazul empezó cayendo en el marcador en el arranque del partido tras un polémico autogol del volante Sergio Peña, posteriormente, el técnico argentino Pablo Guede comenzó a desesperarse con sus dirigidos, lo que hizo que hizo que el relator Alejandro Calumite deje un sorpresivo mensaje sobre el estratega de 51 años.

"Cerraste mal le grita a Trauco, el show de Guede en la pantalla de ESPN", señaló el comentarista deportivo sobre los 13 minutos de haber arrancado el compromiso en Montevideo.

Previamente, la periodista deportiva Florencia Simoes también había manifestado que el entrenador de Alianza Lima pidió que se le apague el micrófono ambiental para que la afición no escuche sus efusivos pedidos a los jugadores. "Sí irrepetible algunas cosas que dice", agregó la comunicadora.

Cabe mencionar que, el conjunto aliancista cerrará su participación en la Serie Río de la Plata 2026 ante Colo Colo de Chile este domingo 18 de enero a las 19:00 horas locales de Perú. Tras ello, el 'equipo del pueblo' quedará listo para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026.