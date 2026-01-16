Antonio García Pye elogió a flamante figura que firmó por Universitario: "Buena actualidad"

Universitario de Deportes está llevando a cabo su pretemporada de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. En medio de este proceso, han anunciado la incorporación del delantero Lizandro Alzugaray, quien se une al equipo procedente de LDU de Ecuador. En este sentido, Antonio García Pye, asesor deportivo del club merengue, compartió sus impresiones sobre el nuevo fichaje.

Antonio García Pye se rindió en elogios ante futbolista que firmó hasta 2028 con Universitario

En la conversación con Jax Latin Media, García Pye fue consultado sobre Alzugaray, ya que sorpresivamente llegará a la tienda de Universitario para la temporada 2026.

Para el asesor deportivo del equipo merengue, el delantero argentino tiene todas las condiciones para rendir de manera excepcional en el club. Además, cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico para alcanzar grandes logros.

Video: Jax Latin Media

"Tiene muy buena actualidad, que es lo importante. Sí tenemos muchas expectativas de todos los aspectos que se han analizado correctamente. Tenemos confianza", afirmó el directivo de Ate.

Lizandro Alzugaray firmó dos años por Universitario

Lizandro Alzugaray firmó por Universitario de Deportes luego de despedirse de LDU de Quito para las próximas dos temporadas, con la cláusula de un año más si logra cumplir los objetivos, según informó Kevin Pacheco.

El delantero argentino manifestó su felicidad por llegar al cuadro merengue con unas emotivas palabras: "Hola, cremas, soy Lisandro Alzugaray y estoy muy feliz de sumarme al club más grande del país. Espero verlos pronto. ¡Un fuerte abrazo y vamos U!".

Alzugaray ha jugado en distintos clubes como LDU de Quito, Al-Alhi, Universidad Católica, AD Aucas, Central Córdoba, Newell's, Chaco For Ever, Club San José y Atlético Paraná.