Ojo, inmigrantes con visa en EE. UU.: están siendo sometidos a un "control continuo" que podría revocar sus beneficios

Un portavoz del Departamento de Estado informó este jueves que en Estados Unidos existen más de 55 millones de extranjeros con visas activas para ingresar o permanecer legalmente en el país. Estos titulares de visas están sujetos a un riguroso sistema de monitoreo continuo, implementado para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y las normas de seguridad establecidas por las autoridades.

Inmigrantes con visa americana están siendo sometidos a un "control continuo" en EE. UU.

El Departamento de Estado ha intensificado su campaña para identificar a titulares de visas que hayan violado la ley estadounidense. Según un funcionario del DOS, se revocan visas ante cualquier indicio de permanencia ilegal, actividades criminales, amenazas a la seguridad pública o vínculos con el terrorismo. Esta supervisión constante busca proteger la integridad del sistema migratorio y la seguridad nacional.

Aunque el Departamento de Estado siempre ha revisado casos de visas americanas en situaciones complicadas, bajo la administración de Trump, este proceso se ha vuelto mucho más riguroso y sistemático. Ahora se examina toda la información disponible, desde antecedentes penales y migratorios hasta datos nuevos que aparezcan después de otorgar la visa, para identificar cualquier posible motivo de inelegibilidad.

Más de 6,000 visas de estudiantes revocadas este año

En lo que va del año, el Departamento de Estado canceló más de 6.000 visas de estudiantes por quedarse más tiempo del permitido o incumplir la ley.

Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la registrada en el mismo período del año pasado. Además, entre 200 y 300 de estas cancelaciones están relacionadas con sospechas de actividades terroristas, aplicando una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que prohíbe la entrada a personas vinculadas al terrorismo.

Estados Unidos suspende visas a camioneros extranjeros

El gobierno de Donald Trump anunció el jueves 21 de agosto que suspenderá la emisión de visas americanas para camioneros extranjeros, señalándolos como un riesgo para la seguridad en las carreteras estadounidenses. Esta medida, tomada después de un accidente ocurrido en Florida el 12 de agosto, podría afectar aún más a una industria que ya enfrenta una escasez significativa de conductores.