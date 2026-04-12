ALERTA, inmigrantes etíopes: juez BLOQUEA fin del TPS para este grupo; esta es la situación actual.

¡Atención! Recientemente, un juez federal impidió que el gobierno del presidente Donald Trump llevara a cabo su decisión de poner fin el estatus temporal que ha salvaguardado a más de cinco mil etíopes de ser deportados, permitiéndoles así residir y laborar en el país americano.

Juez bloquea fin del TPS para inmigrantes etíopes; esta es la situación actual

Este miércoles 8 de abril, el juez de distrito Brian Murphy, de Massachusetts, dictó una sentencia en la que afirma que el gobierno federal puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) “sin considerar el proceso establecido por el Congreso”.

Según los informes de ‘Pulsoslp’ y otros portales, este fallo se ha llevado a cabo en un contexto en el que cientos de miles de beneficiarios de TPS de diversas nacionalidades están desafiando la anulación de su estatus en los tribunales federales.

Se trata del último revés legal para las iniciativas del gobierno de Trump, que busca eliminar el TPS como parte de su estrategia para restringir la inmigración.

Recordemos que, durante la administración del presidente Joe Biden, más de 1 millón de migrantes de 17 países se beneficiaron del TPS. No obstante, desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado la designación para 13 de esas naciones.

¿Qué ha dicho la Corte Suprema al respecto?

La Corte Suprema federal confirmó que analizará este 29 de abril los esfuerzos del gobierno para suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a 6.100 personas de Siria y 350.000 de Haití.

Este programa, establecido por el Congreso en 1990, busca prevenir deportaciones hacia naciones afectadas por desastres naturales o conflictos civiles, permitiendo a los beneficiarios trabajar en Estados Unidos por períodos de hasta 18 meses.

En 2022, la administración de Biden otorgó el TPS a ciudadanos etíopes en el país, reconociendo la necesidad de resguardarlos ante el conflicto armado y las crisis humanitarias. Esta designación fue prorrogada en abril de 2024.