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¡Atención! Embajada del Perú en los EE. UU. se PRONUNCIA previo al proceso electoral 2026 que se realizará este domingo 12 de abril
La Embajada del Perú en EE. UU. emitió un comunicado en el que informa a la comunidad peruana residente sobre el proceso electoral programado para este 2026.
Es muy importante saber que el Perú dispone de 17 consulados en Estados Unidos, localizados en ciudades como Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Hartford, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando, Paterson, Phoenix, San Francisco, Salt Lake City, Seattle y Washington D.C.
Estas sedes harán posible la votación en 25 locales habilitados para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el exterior mientras se lleven a cabo las elecciones generales de 2026 en el país peruano, las cuales han sido programadas para este domingo 12 de abril. AQUÍ lo que debes saber.
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Embajada de Perú en EE. UU. se pronuncia previo al proceso electoral 2026 que será este domingo 12 de abril
Este 10 de abril, a través de ‘X’ y el portal www.gob.pe, se confirmó un anuncio que no puede pasar desapercibido por la población peruana en el país americano: la votación por las elecciones generales de este año se llevará a cabo entre las 7.00 y las 17.00 horas (hora local), respectivamente.
Estos horarios permitirán la participación de una de las comunidades peruanas más grandes en el extranjero, evidenciando así su compromiso con la democracia del país sudamericano. Asimismo, se ha confirmado que los 17 consulados están listos para garantizar un desarrollo adecuado de la jornada electoral, asegurando condiciones propicias para una participación ordenada.
La Embajada del Perú en Estados Unidos reitera su dedicación al respeto de la neutralidad electoral, así como a la transparencia y la imparcialidad, en cumplimiento de la normativa vigente.
¿Cuántos peruanos votarán en EE. UU. para estas elecciones 2026?
Según ‘Angeles Times’, las autoridades electorales han informado que en el extranjero se encuentran registrados 1,2 millones de votantes, lo que equivale al 4,4% del total del padrón nacional.
En Estados Unidos, específicamente, se han convocado a 360.000 ciudadanos para participar en el proceso electoral. En el sur de California, se habilitarán centros de votación para 40.000 personas, distribuidas en Los Ángeles, donde se instalarán 37.000 mesas, además de 2.027 en San Diego y 2.100 en Bakersfield.
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