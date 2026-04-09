¡Mucha atención! La actual gestión de Donald Trump ha implementado una política de tolerancia cero en el ámbito migratorio de Estados Unidos: ahora, ha decidido restringir las opciones legales para ingresar al país americano, así como en endurecer las condiciones de permanencia y próximas deportaciones.

Según lo mencionado por las autoridades, la falta de un documento que valide la permanencia legal en el país puede ser motivo suficiente para empezar un proceso de arresto y deportación. Esta advertencia resalta la importancia de contar con la documentación adecuada y, con ello, evitar complicaciones legales. AQUÍ más detalles.

Cuidado, inmigrantes sin antecedentes en EE. UU.: los que NO cuenten con estos documentos serán arrestados

‘El Cronista’ compartió información clave sobre lo que está pasando en EE. UU., donde se ha reafirmado que los inmigrantes que se encuentren en el territorio americano sin la documentación migratoria adecuada podrán ser detenidos y arrestados, independientemente de si poseen antecedentes penales.

Cabe precisar que esta acción se enmarca dentro de la aplicación de la ley migratoria federal y es llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo la supervisión del Departamento de Estado. Para evitar futuros arrestos y, en el peor de los casos, deportaciones, es necesario contar con documentos que certifiquen un estatus migratorio legal en el país.

Cuidado, inmigrantes sin antecedentes en Estados Unidos: los que NO cuenten con estos documentos serán arrestados.

Entre estos, se incluyen los siguientes documentos claves:

Una visa vigente.

La residencia permanente (Green Card).

Un permiso de trabajo activo.

Asilo.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) aprobado.

Cualquier trámite en curso que brinde protección, ya sea un parole o un ajuste de estatus correctamente presentado.

¿Qué inmigrantes se ven afectados frente a esta medida?

Se encuentran en mayor riesgo los que:

Ingresaron a EE. UU. sin ninguna inspección correspondiente y no lograron regularizar el proceso.

Dejaron vencer su visa y no decidieron realizar la renovación.

No tienen un trámite activo que brinde protección.

No pueden evidenciar su estatus al momento del control.

Cabe resaltar que estos grupos no pueden demostrar su estatus migratorio durante las verificaciones de las autoridades.